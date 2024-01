– Pár éve még száraz lábbal lehetett rajta átkelni, úgy ki volt száradva. Most láthatóan jó kondícióban van, igazán tele van a tó, köszönhetően a csapadékos ősznek. Szerintem az élet is visszatért a tóhoz, legalábbis hallottam az énekesmadarakat. A jég amúgy stabil, én már a múlt héten korcsolyáztam rajta, és így most igazán szép arcát mutatja a tó ezzel a kis reggeli köddel – közölte Czímer Tamás fotós kollégánk a felvételek készítésének körülményeiről.