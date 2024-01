A folyamatban lévő, vagy a már elvégzett munka eredményeinek kommunikálása különböző módon történhet, igazodva az elérni kívánt célhoz és célcsoporthoz: újságcikkek, nyilatkozatok, tudományos-népszerűsítő kiadványok, előadások, ásatási jelentések, előzetes feltárási beszámolók – vagy valamely részterületet érintő feldolgozások –, végül pedig maga a teljes lelőhelyet közreadó és értékelő publikáció. Utóbbi kiemelkedően fontos, hiszen hiányában az elvégzett munka eredményeként feltáruló kulturális örökségünk rendkívül nehezen válik csak hasznosíthatóvá a tudományos kutatás számára.

A Magyarságkutató Intézet 2019-ben, prof. dr. Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások akkori miniszterének kezdeményezésére és támogatásával, Makoldi Miklós vezetésével, Gallina Zsolt, Gulyás Gyöngyi és dr. Ringer István részvételével kezdte meg, majd két évadon át folytatta az abasári ásatásokat. A kutatás legfontosabb eredményeiről már számos alkalommal tájékozódhattak az érdeklődők. A feltárás során előkerült, helyben megőrzött és állagmegóvott emlékek ma is megtekinthetők. A tárgyi leletanyag kiemelkedő része pedig személyesen is megismerhető, hiszen azok egy része a Magyarságkutató Intézet kiállítását követően ma is megtekinthető a Mátra Múzeum tárlóiban.

A munka következő állomása a feltárt, mintegy 1800 négyzetméteres lelőhelyrész teljes körű tudományos feldolgozása lesz. A lelőhely jelentősége és összetettsége is megkívánja a különböző szakterületek képviselőinek közreműködését, továbbá a munka optimalizálása érdekében annak szakaszokra bontását. Ezért első lépésben a feltárt terület keleti, délkeleti részén elhelyezkedő temetőrészlet közreadására kerül majd sor.