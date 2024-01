Európa legnagyobb édesvízű akváriumrendszere, a poroszló Tisza-tavi Ökocentrum hazánk második legnagyobb tavának, s annak környékének élővilágát mutatja be. Őshonos állatokkal és interaktív ismertetőkkel is várják a látogatókat, emellett számos programot is szerveznek.

Az ökocentrumnak mozgalmas éve volt 2023-ban, ezt foglalták össze közösségi oldalukon.

Már a január sikeresen indult számukra, ugyanis ahogy arról portálunk is beszámolt, a Heves Megye Zöldgazdaságáért díjat kapta meg a létesítmény a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján.

Februárban volt esedékes az éves karbantartásuk, mely összetett és alapos munkát igényel, olyannyira, hogy még a játszóházban található összes labdát is átmosták, lefertőtlenítették egyenként.

Márciusban nyitották meg Csala Imre poroszlói hobbifestő kiállítását, melyet az egész szezonban több mint 100 ezren csodáltak meg.

Áprilisban a szolnoki és a debreceni lakosokat kedvezményes belépőjeggyel várták, és megrendezték az Ökocentrum 11. szülinapi buliját is. A gyöngyösi ÖkoForradalom elnevezésű programon pedig több száz iskolással ismertették meg a Tisza-tó élővilágát különböző játékok segítségével.

Májusban egy új, érdekes tárlat nyílt az Ökocentrumban, melynek témáját a Tisza-tó 50 éves születésnapja ihlette. A retro kiállításra sokan ajánlották fel saját tárgyaikat, s a nagy érdeklődés az egész szezonban fennállt.

– Júniustól rendezvényeket szerveztünk külső és belső helyszíneken is, megtartottuk például a Kakasszépségversenyt, az egészségnapon pedig szűrővizsgálatokkal és egészséges termékekkel vártuk az érdeklődőket. Nagy örömünkre idén is az osztálykirándulások egyik legkedveltebb célpontja volt intézményünk. Szintén nyáron volt a Tisza-tó - Ember alkotta paradicsom című film premier előtti vetítése is – részletezték.

Hagyományteremtő szándékkal megszervezték a NagyonZene utcazene fesztivált, melyet idén is folytatnak majd. Szeptemberben elkezdődött az 1884-ben épült műemlék tájház felújítása. Októberben az Állatvédelmi Témahéthez kapcsolódva a helyi iskolásokat várták hajnali állatgondozásra, valamit a budapesti nyitórendezvényen is képviselték, s megismertették az Ökocentrumot.

Novemberben megtartották a hagyományos Halloweeni tökös versenyt, majd decemberben újabb elismerést vehettek át. A Tisza-tó Turizmusáért díjat kapta meg a létesítmény.

Kiemelték, a Tisza-tavi Ökocentrum 2023-ban 180 ezer elégedett vendéget fogadott Poroszlón.

A téli szünetben most is várják a látogatókat, majd január 8. és március 14. között bezárják kapuikat az éves karbantartás miatt. Tavasszal újra várják látogatóikat, s újabb programokat is kínálnak majd. Márciustól Jakab Tibor természetfotós alkotásaiból nyílik kiállítás az Ökocentrumban, s év végéig megtekinthetők lesznek a művei.