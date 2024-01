Valós időben követhető az ország összes Volánbusza a Google Térképen! – tette közzé Facebook oldalán dr. Pajtók Gábor Eger és térsége országgyűlési képviselője.

Mint írta, január 4-től országos szinten napi több mint 42 ezer helyközi autóbuszjárat valós idejű adatai is elérhetők és követhetők a térképen. Kiemelte, a valós idejű utastájékoztatási adatok a Volánbusz napi több százezer utasának jelenthetnek segítséget mostantól az utazás megtervezésében.

Pontosan látszik a térképen, hogy mikor jön a busz

Forrás: Szabadi Martina Laura/Heves Megyei Hírlap

Az újdonságot mi is kipróbáltuk: a Google térkép webes felületén illetve applikáción keresztül is követhetőek a járatok, a helyköziek mellett Egerben a helyiek is látszanak. Feltünteti az eredeti érkezési időt illetve a várható késés is látható a járat száma alatt, de az is ha időben vagy korábban fut be a buszunk.