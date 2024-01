Tavaly október 1-vel a Pétervásárai Orvosi Ügyelet működtetését az Országos Mentőszolgálat vette át. Ennek következtében a korábban 13 település által fenntartott Orvosi Ügyeleti Társulás a törvény erejénél fogva 2024. január 1-vel megszűnt, amelyről az érintett önkormányzatok képviselőtestületei határozatot is hoztak, tehát a megszűnés nem önkéntes alapon vagy kilépéssel, hanem kötelező jelleggel, törvényi rendelkezéseknek megfelelően történt, a településeknek nem volt választási lehetősége - tájékoztatta a lakosságot Eged István, a város polgármestere.

Kifejtette, azért, hogy a pétervásárai járásban megmaradjon az orvosi ügyelet, kemény munkát folytattak Horváth László országgyűlési képviselővel, s közös erővel sikerült megtartaniuk az ügyeletet. Nem kis eredmény ez, hiszen a megyében csak öt településen (Eger, Gyöngyös, Hatvan, Heves, Pétervására) maradt meg az ügyeleti ellátás. További jó hír, hogy az ügyelet működtetése 2024-ben is biztosított, melyet a Dr. Kádár Balázs regionális igazgatóval folytatott levélváltása is megerősít.

A tényekhez tartozik, hogy a 13 település által fenntartott orvosi ügyeleti társulás üzemeltette a labort is, így a társulás megszűnésével a labor működése is ellehetetlenült. Ezen feladatok ellátásához szükséges helyiséget az Egészségügyi Központban Pétervására város ingyen és bérmentve biztosította a 13 település érintettjei számára.

Ugyanakkor egy másik, több, mint 20 éve működő társulásuk (az Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás) úgy döntött, hogy a laborfeladatokat átveszi és tovább folytatja, melyről az öt település (Pétervására, Váraszó, Erdőkövesd, Ivád, Kisfüzes) képviselőtestülete egyhangúan döntött, így Pétervására továbbra is ingyenesen biztosítja a helyiséget a labor számára.

Eged István hangsúlyozta, hogy ez utóbbi nem kötelezően ellátandó feladat az önkormányzat számára, tehát ehhez állami finanszírozást nem kapnak, az érintett települések önerőből oldják meg. Ehhez a feladathoz még tavaly ősszel jelezte csatlakozási szándékát Bükkszék, Terpes és Szajla, így az ő lakosaik számára továbbra is változatlan formában elérhető a laborszolgáltatás. Esetleges további települések csatlakozási szándékáról a társulás az éves költségvetés elfogadását követően dönthet.

Pétervására mindig is nagy figyelmet fordított szociális területen a megfelelő minőségi szakmai ellátásra, melyet az Aranykapu Humán Szolgáltató Központ képzett kollégák segítségével lát el a járás településein. A társulásban résztvevő tagok: Pétervására, Váraszó, Erdőkövesd, Ivád, Kisfüzes, Bükkszék, Terpes, Szajla, Mátraderecske, Mátraballa, Bodony, Parádsasvár. Ezen települések számára ellátja a család-és gyermekjóléti szolgálatot, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatással járó feladatokat. Ezeken a településeken a Családsegítő Központ és munkatársai által biztonságos szociális szolgáltatást nyújtanak az arra rászorulók részére, ahol kollégáik minden esetben megfelelő szakmai kompetenciával és végzettséggel rendelkeznek.

Ez is társulásban ellátott feladat, melyhez való csatlakozás és kilépés önkéntes döntés. Fontos hangsúlyozni, hogy az állami finanszírozáson kívül a településeknek az Aranykapu költségvetéséhez hozzá kellett járulni, amely a tavalyi évben volt a legkevesebb. A feladatok mennyiségét és az ellátottak számát tekintve a hozzájárulás szinte elenyésző. Pétervására számára ez a tavalyi évben 1 350 919 forint volt, ami jelzi azt is, hogy ezért a pénzért az Aranykapu mekkora feladatot vett le a polgármesterek és képviselőtestületek válláról. A kisebb települések esetében ez összességében pár százezer forintot jelent.