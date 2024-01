– Február másodikán kezdődik és 3 napig tart az Egri Dokumentumfilm Fesztivál – közölte Berényi Tamás, Agria Film Kft. ügyvezetője szerdán sajtótájékoztatón az Urániában. – Városunk idén is csatlakozott a Budapesti International Documentary Festival (BIDF) szervezéséhez és vidéki helyszínként számos dokumentumfilmet vetítünk az Urániában. Azt látjuk az előző éves adatok alapján, hogy a dokumentumfilm műfaja megfogja az embereket, igény van rá, ugyanis az előző évben a vidéki városok közül Eger volt a legsikeresebb. Nagyjából háromszor annyi nézőnk volt mint más résztvevő településeknek. Idén is lesz minden filmnek egy nagykövete és egy szakértője, így a mozizás után beszélgetés várja a nézőket, vitázhatnak a látottakról – ismertette Berényi Tamás.

Dr. Löffler Erzsébet történész, az egri Érseki Vagyonkezelő Központ Könyvtár, Levéltár és Múzeum nyugalmazott igazgatója elmondta, A gullspangi rejtély egy svéd-dán-norvég film, amely egy napjainkra jellemző társadalmi problémát boncolgat.

– Habár hazánkban kisebb a társadalmi mobilitás, számunkra is ismerős lehet az a helyzet, amikor családunk nem minden tagja felel meg az elvárásnak, a képnek, melyet mutatni szeretnénk magunkról. Maria Fredriksson filmje 3 nővérről szól, akik közül kettő igen egyszerű neveltetést kapott, de a harmadik testvért örökbe fogadták és iskolázott, művelt nővé vált. Rejtély szövi át a sorsukat, így a filmet is, s a rejtély nem oldódik meg a mozi végére. Olyan krimi ez, amelyben nincs tettes, de mindhárman áldozatok – magyarázta a történész.

Dr. Törőcsik Miklós, magyar- és filozófiatanár és Hacsi Lajos, nyugalmazott mestertanár, politológus egy egyitomi, amerikai és kanadai produkcióról, a Harcban című filmről beszélt.

– Az ukrajnai háborúról szól sajátos megközelítésben. A film döntő része az ukrán vezetés szemszögéből mutatja meg, hogyan élik meg az eseményeket, mit tesznek az ukrán győzelem reményében – mondta dr. Törőcsik Miklós. Hacsi Lajos hozzátette, a film érdekessége, hogy nem az ukrán elnök hanem a környezete van fókuszban.

Kiemelték, például az informatikáért felelős miniszteren keresztül ismerjük meg az orosz propaganda elleni harc, a modern háború momentumait.

– Az alkotók már korábban is készítettek jelentős dokumentumfilmet. A dokumentumfilm nem teljesen pártatlan talán de megmutatja az orosz oldalt is, éles a kontraszt. Az utca emberét is megmutatja miközben a propaganda manipulatív erejét igyekszik bemutatni – emelte ki dr. Törőcsik Miklós. Hacsi Lajos azt emelte ki, hogy a film vallási és etnikai sokszínűségével is igyekszik feltárni a népscsoportok közötti műltbéli konfliktusokat, bemutatni, hogyan lett ellenségeskedés a békés együttélésből. Mint mondta, a rendező Karim Amer Oscar jelölt, Emmy nyertes, az amerikai filmakadémia tagja.

Weil Zoltán újságíró az Amíg még nézhetjükről beszélt, a távoli Indiában játszódó dokumentumfilmről azt mondta, távoli helyen játszódik, de mégis olyan problémákat és jelenségeket boncolgat, melyket közel érezhetünk magunkhoz.

– A média paradigmaváltásának hatása érezhető Indiában. A hidegháború idején a televízió, a nácik a rádió és filmhíradó, a felvilágosodás a könyvnyomtatás forradalma mentén bontakozott ki és kapott erőre. A filmben egy nagy független indiai televíziót ismerhetünk meg és azt a környezetet, amelyben mindenki, aki nem ért egyet az állammal az Pakisztán zsoldosának van bélyegezve. A független sajtó ellehetetlenítése, a propagandasajtó kizárólagossága talán nem ismeretlen. A film az izző gyűlölet, a már nevüket és arcukat is vállalni kész gyilkosok, a megbélyegzés világát mutatja be. Indiában ha valaki nem nacionalista, az felér egy kilövési engedéllyel. Azt hiszem mi erről az oldaláról még nem ismerjük az országot, nem fogtuk fel India ezen állapotát. A hatalmas gazdasági erővel rendelkező országban a szegénynegyedek – s velük a hiteles tájékoztatás – eltűnik, a társadalmi feszültség nő – mondta Weil Zoltán.

Egerben látható lesz a fentieken kívül pénteken a La Singla, a flamenco-királynő rejtélye és A mi kis hazai pályánk, szombaton pedig Az utolsó szépfiú.