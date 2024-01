Olvasónk jelezte, hogy a bevásárláskor tanácstalan, mivel a tejtermékek között rendre ott találja a tejfölös pohárba rejtett frissföl, finomföl, farmföl elnevezésű termékeket. Ezek jóval olcsóbbak, azonban kérdés, hogy milyen alapanyagokból tevődnek össze. Egészséges, vagy sem? Erre kíváncsi. Érdeklődésére a NÉBIH oldalán találtunk választ. Itt azt írják, hogy ha a fenti elnevezést látjuk, akkor tejföl-imitátummal van dolgunk. Ezek a tejtermék utánzatok jellemzően növényi eredetű összetevőket (pl.: növényi zsírt), valamint egyéb tejipari melléktermékeket (savót, permeátumot, tejfehérje-koncentrátumot) is tartalmazhatnak.

A fő különbség, hogy míg a tejtermékek kizárólag állati, addig a tej- és tejtermék utánzatok az állati mellett növényi eredetű összetevőket is tartalmaznak. Éppen ezért utóbbi termékek jellemzően olcsóbbak, néhány típusuk pedig sok ételintoleranciában vagy allergiában szenvedő ember számára az egyetlen alternatívát jelentik a mindennapi étkezések során.

Az imitátumok előállítása és árusítása teljesen szabályos, azonban a gyártók kötelesek feltüntetni a címkén a felhasznált növényi zsírt, vagy egyéb összetevőt, adalékanyagot.

Rövid közvéleménykutatást is tartottunk a témában. Az általunk megkérdezett háziasszonyok egyértelműen a tejfölt preferálják. Azt mondják, a boltban kapható tejfölök között is hatalmas a különbség, ám a frissfölnél mindegyik jobb választás. Azt is javasolták, hogy a legegészségesebb az lenne, ha vennénk tejet, és abból készítenénk házilag tejtermékeket, így tejfölt is. Olcsóbb és egészségesebb is.

Az utóbbi időkben a bolti tejfölárakat nézve egyre többünknek meg kell gondolni, hogy veszünk-e, s mennyit az egyik kedvenc alapanyagunkból.

Elkészíthetjük házilag is, amelynek az íze össze sem hasonítható a boltival, na, meg persze, az ára sem lesz olyan magas.

Házi tejföl hozzávalói: 3 liter friss házi, pasztőrözetlen tej

Öntsük a tejet egy tiszta edénybe, amit fedővel le tudunk takarni. Optimális, ha egy széles szájú üvegbe öntjük, mert így könnyen nyomon követhetjük, hogy mikor készül el. 2-3 nap alatt a tej megalszik. Ezt onnan lehet látni, hogy ilyenkor szétválnak a tej komponensei. Ezután már csak le kell kanalazni a tej fölét, azaz a házi tejfölt. Ha itt nem állunk meg, akkor jöhet a házi túró készítése is.

Állítsuk az üvegünket egy nagyobb lábasba, majd öntsünk mellé vizet. Ezt kis lángon kezdjük el melegíteni, ugyanis a fehérjék már 40 fokon elkezdenek kicsapódni, denaturálódni. Ezért lassan szabad csak melegíteni, kézzel ki lehet tapintani, hogy mikor jön el az a pont, amikor már az üveg felső része is átmelegedett. Ehhez kel némi türelem, és ha átmelegedett is, csak lassan szabad megkeverni. Ezután le kell csepegtetni. Ehhez tegyünk egy ritka szövésű szövetet tésztaszűrőbe, amit tegyünk egy fazékra és öntsük bele a jól átmelegedett, majd lehűtött aludttejet. Akár egy éjszakán át is hagyjuk csepegni. Ezután kész a házi túrónk is. A megmaradt savót pedig lehűtve megihatjuk.

Három liter tejből körülbelül 35-40 dkg túró és 2 dl tejföl várható a tej minőségétől függően.

Az élelmiszerek minőségével, összetevőivel kapcsolatos kérdéseket a [email protected] címre várják.