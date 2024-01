- Ez pedig igen nagy probléma! Ahogyan az is, hogy zárva tartott az épület. A helyzet az, hogy közel sem az a legnagyobb gond jelenleg, hogy nem lehet bankkártyával fizetni a Katona téri parkolóházban, miközben a pláza parkolójában már igen. Ettől még az elhibázott döntésekért a felelősséget vállalni kell. Hamarosan az is kiderül, hogy kinek vagy kiknek. Biztosan lesz majd bankkártyás automata is a piacon, de előtte sok-sok problémát kellene megoldani. Többek között az egész belváros parkolási koncepcióját ki kellene dolgozni, melyről a január végi közgyűlésen már tárgyalhatnak is a képviselők - fogalmaz a politikus.

Mindennek apropója, hogy Oroján Sándor, az Egerért Most Egyesület polgármester-jelöltje szorgalmazza, hogy lehessen bankkártyával fizetni a Katona téri parkolóházban. Közösségi oldalára feltöltött videójában kifejti, hogy sokszor a piacon kell felváltani a papírpénzt, mert az automata nem fogadja el. Szerinte mind a helyieknek, mind az ide látogatóknak érdeke, hogy minél könnyebben lehessen parkolni Eger belvárosában.