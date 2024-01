A továbbiakban új eljáró hatóságot jelöltek ki, így 2021-ben a Nógrád Megyei Kormányhivatal új, tíz évre szóló egységes környezethasználati engedélyt adott a gazdasági társaságnak, amely azóta már több alkalommal is módosítottak. A Miskolci Törvényszék a több éves jogi küzdelem után kimondta, hogy a hatóság nem járt el kellő alapossággal, az engedélyezési eljárást meg kell ismételni.

A per során – amelybe szakértőt is bevontak – kiderült, tisztázni kell a talajvíz figyelő kutak szennyezettségét, de a pernyén kialakított tározó medencék vízzárósága is aggályos, nem felel meg az elérhető legjobb technológia követelményének – közölték a polgármesteri hivatalban.

Az eljárás során azt is megállapították, hogy ma sincs aktuális, elfogadott és betartott rekultivációs terv, amely a környezetbiztonság és a tájrehabilitáció alapja. Az ügy a bűzzel indult, de ettől jóval komolyabb környezeti kockázatokkal, problémákkal és megoldandó feladatokkal ért a jelenlegi szakaszába.