Bár a nyár még távolinak tűnhet, a MÁV Rail Tours Kft. (MRT) a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesülettel együttműködve már most igazi retróprogramot hirdetett június első napjára: gőzvontatású nosztalgiavonat indul Budapest-Nyugati pályaudvarról Gyöngyösre június elsején.

– Az utazás kapcsolódik a Gyöngyösön ekkor megszervezésre kerülő Mátrai Bornapokhoz is. Utasainknak lehetőségük lesz a Mátravasút keskenynyomközű járművein is utazni. Az MRT szerelvénye Gyöngyösről Vámosgyörkre pendlizik egyet, így a helyi lakosok és érdeklődők is átélhetik azt, hogy milyen, amikor a "mozdony füstje megcsap" valakit. Részleteket a MÁV Rail Tours Kft., illetve a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület honlapján olvashatnak majd – áll a MÁV Rail Tours Facebook-oldalán.

Kedvcsinálónak pedig az alábbi Youtube-videóban megnézhetjük, hogyan indul egy gőzmozdony a Nyugatiból.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Licska Balázs/Békés Megyei Hírlap)