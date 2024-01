Emlékszik még valaki a Kiváló Áruk Fóruma-védjegyre? Az 1990 előtti rendszer második felének piros-fehér-zöld emblémája volt, sajátos cégére a korabeli időknek. Ha ezzel a jelzéssel látták el valamelyik portékát, akkor a vevő olyasmit vásárolt, ami abban az időben szocialista luxusnak számított, és ez megmutatkozott az árában is.

Mindez annak kapcsán jutott eszembe, hogy azt olvastam, mostanában Romániában keresettek lettek a magyar árucikkek. Nemcsak a Partiumban, a Székelyföldön, hanem a Kárpátokon túl is kurrens terméknek számít a hazánkban előállított produktum. Ennek oka, hogy drágábban lehet eladni, ha a magyar felirat szembetűnőbb, mint a román.

Ki gondolná, hogy olykor még egyes bukaresti, echte román cégek is használnak magyar feliratot? A jelek szerint a profit lehetősége überelheti az öntudatot. Változik a világ, nem is oly rég a Közép-Európában éppen akkortájt terjeszkedni szándékozó üzemanyag-forgalmazó cégünk azért alakította át a trikolórunkba öltöztetett dizájnt, mert a régi „ruha” színe érzékenyen érintette a befogadó ország többségi lakosságát.

Felőlem a Regátban töltött szalámira írják rá bátran, hogy „gulyás”, hiszen a hungarikumaink terjesztése aligha sérti az önérzetemet. Sőt, büszke is leszek, ha a minőség nem szenvedi meg a trükközést. Attól viszont feltehetően nem kell tartanunk, hogy a Daciára rákerül a Kiváló Áruk Fóruma-pecsét, pedig azt mondják, ez a Dacia már nem az a Dacia.

