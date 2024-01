– Idén az időjárás az átlagosnál jóval enyhébb volt, a terepviszonyok viszont nehezebbek: volt, ahol sár, jó néhány helyen pedig visszafagyott jég nehezítette a haladást. Mindezek ellenére az időeredmények nem voltak rosszak. Csak apróbb balesetek történtek: két bokaficam és egy csuklósérülés. Természetesen, egy sérülés is sajnálatos, de egy 2500 fős mezőny esetében három baleset sajnos, előfordul. Idén is a Kékes Kutató-Mentő csapat tagjai látták el őket, illetve egyikük kérésére Mátraházára mentőautó érkezett hozzá, de addig őt is a Kékes mentői vitték le. Köszönjük a munkájukat, mint ahogy Gyöngyös önkormányzatának a támogatását is – foglalta össza Molnár Tamás.