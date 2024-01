– 1941. június 27-én Magyarország a Szovjetunió elleni hadüzenettel olyan útra lépett, amelynek sokan látták a végkimenetelét is. A német igénynek megfelelően a 2. magyar hadsereg 1942 nyarán megjelent a szovjet területeken, és eljutott a Don térségéhez. Az itt indult januári, erőteljes szovjet támadás csak néhány hónapra lassult le, de többek között éppen a magyar csapatok kitartó és önfeláldozó harca okán. A hazatérő túlélőket itthon nem várta lelkesedés. Közöny fogadta őket, a magyar politika is arra törekedett, hogy minél kevesebb szó essen a katasztrófáról. Akik kinn voltak a fronton, azok nem beszéltek a történtekről még évtizedekig. A háború után pár évvel a hadifogságból hazatérőknek sem lett több öröme. A kommunista korszakban mellőzötté váltak. Csak a hatvanas évektől volt némi olvadás, később már több tévéjáték is racionálisan foglalkozik a szovjet front történéseivel. Úgy gondolom, a magyarság próbálta feldolgozni a történteket, amiről azonban csak a rendszerváltás után lehetett nyíltan beszélni – fogalmazott Kámán Árpád.

A megemlékezésen megjelentek koszorúkat és mécseseket helyeztek el az emléktáblánál. Az eseményen közreműködött Szabó Dénes és Nagy Wyrág Tibor gitáron, a Gyöngy Nagyi Kórus, valamint az abasári Aba Sámuel Honvéd Hagyományőrző Történelmi Dalkör.