Sirokban kihasználva a szép tiszta és hómentes időt, elkezdték a község környéki út melletti árkok takarítását. Tuza Gábor polgármester az első nap tapasztalatairól is beszámolt. Úgy fogalamzott, döbbenet, hogy a huszonegyedik században, még mindig így viselkednek egyes emberek! Lazán kidobják az autóból a sörös, energiaitalos, konzerves dobozt, kiöntik a cigaretta csikkel tele lévő hamutartót, nem beszélve a rengetek cigarettás dobozról. Van, aki arra is képes, hogy kivigye az út mellé, az autóból kiszerelt üléssort, vagy a lecserélt használt autógumit.

Azzal a jelenséggel is találkoztak, hogy egyesek a bezsákolt, otthoni kommunális szemetet hajítják ki az útmenti árokba. Úgy véli, mindez végtelenül felháborító. Mindenki köteles hulladékszállítási díjat fizetni. - Aki valamit megvásárolt, azzal azon kötelességét is elismeri, hogy a használat után a törvényes ártalmatlanítás is az ő kötelessége!! Jó lenne ezt tudomásul venni! Dolgozóink, a nem egészen tíz kilométeres szakaszról, mintegy 3,5 köbméter szemetet szedtek össze! Ma folytatják a munkát tisztább Sirokért és környékéért.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)