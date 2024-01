Sirokban is megkezdődött a szociális tűzifa kiszállítása. A korábbiaktól kevesebbet, 122 köbmétert kaptak erre a télre. Ezt kiegészítették, mintegy 40 köbméter, hulladék, és saját gyűjtésű fával. Türelmet kérnek az érintett lakosságtól, mivel napi 8-10 fordulót tudnak kivinni. Először a három és több gyermekesek részére, utána az egészségügyi alapon, majd a jövedelem miatt rászorulók részére szállítják ki a tüzelőt, utcák szerint. Tuza Gábor polgármester úgy fogalmazott, tudja, hogy mindenkinek nagy szüksége van rá, sőt a "most fogyott el az utolsó darab fa" szindróma is működik, ám napkon belülmindenkihez eljut a megítélt mennyiség.

Kerecsenden a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családokhoz már decemberben eljuttatták a szociális tüzelőt, a napokban pedig a hetven éven felüliek által igényelt, jogosnak ítélt egy köbméternyi fát szállítják ki a jogosultaknak.