Idén is megszólaltatta szaxofonját St. Martin Makláron, a római katolikus Szentháromság templomban, szombat este. Az újévet köszöntő koncert azonban idén különleges volt, hiszen a helyi Melódia Kamarakórus is közreműködött az előadásban. A koncerten a település polgármestere, Hanuszik Csaba is részt vett.

– Még tavaly körvonalazódott a közös műsor gondolata, mikor az akkori koncert után beszélgetésbe elegyedtem St. Martin szaxofon művésszel. Említettem neki, a helybéli kórusunkat, hogy mennyire tehetségesek és mennyire szeretik őket is hallgatni a térségiek. A mesélés közben pedig legnagyobb meglepetésemre St. Martin vetette fel annak az ötletét, hogy legközelebb akár együtt is felléphetnének. Boldogan válaszoltam, hogy amennyiben a kórus is beleegyezik, nagyon örülnénk neki. Amikor pedig a későbbiekben a kórussal beszéltem a koncertről, a tagok maguktól mondták, hogy mennyire jó lenne St. Martinnal együtt fellépni. Mondanom sem kell, mekkora volt az öröm, mikor megtudták, hogy a művész is felvetette ezt az ötletet – mesélte a polgármester a koncert létrejöttének történetét.