Ahogy arról már beszámoltunk, Horváth László országgyűlési képviselő szavait idézve, példásan fejlődik Feldebrő. Egyebek között bölcsőde és egészségház épült, s több út is megújult már a településen. Az önkormányzat nemrégiben új gépjárművekkel gazdagodott, ezek segítségével tovább szépítik a falut. Fásításba is kezdtek, közel 150 új fát ültettek. A fejlesztések sora pedig nem ér véget, folyamatosak a felújítások.

– Négy év alatt a hivatal épületének 25 helyiségéből immáron a 13. újult meg saját erőből, saját kétkezi munkánkkal – számolt be róla közösségi oldalán Jakab Ernő polgármester.

További felújítások is várhatók, útfelújítás lesz a településen. Nem csak a helyieknek, hanem a turistáknak is örömteli hír ez, hiszen a templom környékén haladó utat is érinti.

– Kormányzati döntésnek köszönhetően területfejlesztési forrásból 70 millió forint összegben megújul az útburkolat a Kossuth Lajos út 19-től a Dózsa György út elejéig – jelentette be Jakab Ernő.