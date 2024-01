Ismét megnyitotta kapuit leendő hallgatói előtt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem – írja az intézmény honlapján. Pályatervezési tanácsadás, felvételi tájékoztató és szakismertető várta a napokban azokat, akik részt vettek az eseményen. Az intézmény programja ezúttal is több száz fiatalt vonzott a Líceum épületébe, ahol a leendő hallgatókat dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte. A rektor kiemelte, az egri intézményben 1774 óta zajlik a magas szintű oktatás, így idén ünnepli fennállásának 250. jubileumát.

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona beszédében a pedagógusképzés fontosságát, a Komplex Alapprogram által elért sikereket, a külföldi egyetemekkel való együttműködéseket, valamint az újonnan induló szakokat is bemutatta a jelenlévőknek. A rektor mindemellett beszámolt arról is, hogy februárban elindul a Hallgatói Támogató Rendszer, amely a kapcsolattartásban és az ügyintézésben is egyaránt a diákok segítségére lesz a mindennapokban. Összegzésképpen úgy fogalmazott, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nem csak a hallgatók második otthonaként szolgálhat, hanem az itt végzettek szilárd alapú tudással és lelki többlettel vághatnak neki a nagybetűs életnek a diploma megszerzését követően.

Ezt követően Bukta Péter, az Oktatási Hivatal Tájékoztatási Osztályának vezetője beszélt a fiataloknak a felvételi eljárás menetéről, a legfontosabb határidőkről, valamint a pontszámítás aktualitásairól. Előadásából kiderült, hogy a követelményeket ezentúl az egyetemek határozzák meg, valamint változik a közép- és emelt szintű érettségi eredményéből számított pontszám. Megtudhatták, hogy nincs minimum ponthatár, valamint azt, hogy többletpont helyett 2024-től intézmény pontrendszer lép életbe. Az általános tájékoztatókat követően az érdeklődők a Líceum különböző termeiben ismerhették meg alaposabban az EKKE által kínált képzéseket, tájékoztattak.