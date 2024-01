Horváth László országgyűlési képviselő az új év elején is visszatekintett néhány fontos tavalyi eseményre, s ezeket közösségi oldalán meg is osztotta. Az egyik ilyen, hogy évekkel ezelőtt katasztrófahelyzet alakult ki, amikor a hirtelen lezúduló csapadék miatt víz alá került a két település, Bükkszék és Sirok.

– Azonnal nekiláttunk megoldást keresni, s kormányzati döntésnek köszönhetően – önkormányzati önerő nélkül – korszerű csapadékvíz-elvezetési hálózat épülhetett Bükkszéken. Sirokban pedig a csapadékvíz elvezetésének teljes rekonstrukciója valósult meg, modern árokrendszer, valamint záportározó is épült. Mindez szintén önkormányzati önerő nélkül. A beruházások több száz család otthonát védik meg – írta.

A képviselő megemlékezett a bélapátfalvi apátság megújításáról is. A Nagyboldogasszony templom teljes rekonstrukciója folyamatosan és látványosan haladt egész évben, ahogyan a két külső épület, a múzeum és a fogadóközpont kialakítása is.

– A ciszterci apátság térségünk egyik büszkesége, történelmi léptékű felújításával utódaink számára is megóvjuk – emelte ki.

De visszaemlékezett arra is, hogy az elmúlt évben is épültek új bölcsődék a térségben.

– Minden bölcsőde, óvoda és iskola esély a falvak közösségeinek megerősítésére, a családok helyben maradására. A pályázati forrásokból megvalósult beruházásoknak köszönhetően a legkisebbek korszerű körülmények között, szeretetteljes környezetben, felkészült, lelkiismeretes gondozók, pedagógusok szárnyai alatt tölthetik napjaikat – tette hozzá.