– Eszembe jutott, hogy 2021 második felében, amikor megkezdtem maratoni tárgyalásaimat a Volánbusz Zrt. akkori vezetésével az „ingyenes” egri bérletek konstrukciójának kidolgozása érdekében még mennyi bizonytalanság és kérdőjel volt: lesz-e erre fedezetünk, jogilag védhető-e hogy csak az egrieknek lesz ez a lehetőség, milyen lesz a fogadtatása vagy hogy beváltja-e a hozzá fűzött reményeket stb.

Nos, örömmel mondhatom, hogy beváltotta! Az elmúlt két évben jelesre vizsgázott a rendszer, az egriek pedig élnek ezzel a példátlan lehetőséggel! És meg is tartjuk ezt konstrukciót, amely már a harmadik évét kezdi 2024-ben – emelte ki. Hozzátette, a bérletből az első évében 2022-ben már több, mint 15 ezer darab kelt el, tavaly már több, mint 20 ezer bérletet vásároltak az egriek!

– Ez azt jelenti, hogy lassan minden egri háztartásban van már legalább egy „ingyenes” bérlet! S lám, most a kormány a vármegye- és országbérletekkel ugyan szerényebb módon, de valami hasonló konstrukciót szeretne megvalósítani. A hírek szerint csak 14 év alatt gondolkodnak ingyenes bérletben, a 15-25 éves korcsoportnak pedig ötven százalékos kedvezményt fognak biztosítani. Hát akkor most én mondom, hogy tessék Egerről példát venni, mert mi két évvel előztük meg a kormányzati szándékot, sőt! A támogatás mértékét tekintve messze túl is szárnyaltuk azt, hiszen az egriek az év 365 napján, napi 2 forint 70 fillérért utazhatnak korlátlanul. Magyarországon továbbra is egyedülálló módon az összes megyeszékhely közül, egyedül nekünk egrieknek van erre lehetőségünk. Van mire büszkének lennünk! Ez igazi siker! – fogalmazott.