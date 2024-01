Január elsejétől az Eatrend Danubia Kft. biztosítja a gyermekétkezést Gyöngyösön, adta hírül a városháza. Közlésük szerint az eddigi szolgáltató kivonult a Heves vármegyei piacról. A szolgáltatóváltással kapcsolatban a szülőknek semmilyen teendőjük nincs, tették hozzá.

– Az óvodai, valamint általános és középiskolai étkezést Gyöngyösön koncessziós szerződés keretében biztosító Mátra Party Kft. kivonult a Heves vármegyei piacról, közétkeztetési üzletágát pedig átadta az Eatrend Danubia Kft.-nek, így január elsejétől utóbbi társaság biztosítja a gyermekétkezést Gyöngyösön. A szolgáltatóváltáshoz az önkormányzat képviselő-testülete is hozzájárulást adott. Az Eatrend márka 2020-ban jött létre négy gyermekétkeztető cég integrációjával. A cégcsoport tagjainak korábbi tevékenysége révén azonban egészen 2009-ig visszanyúló szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és a kezdetek óta eredményes szereplőként vannak jelen a hazai bölcsődei, óvodai, iskolai, valamint a szociális étkeztetés piacán. A társaság dietetikusai az étlap összeállításakor a törvényi előírások mellett számos egyéb kritériumot is szem előtt tartanak, ételeik az adott korosztály igényeihez igazodnak, hogy biztosítsák a kiegyensúlyozott tápanyag- és energiabevitelt, emellett optimális mennyiségben tartalmazzák a szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat. Konyháikon amikor csak lehet, hazai alapanyagokat használnak fel, ehhez a hozzávalókat helyi vagy környékbeli termelőktől szerzik be. A minőség mellett a változatosságra is nagy hangsúlyt fektetnek, és kerülik az ételféleségek hónapon belüli ismétlődését – áll a városháza közleményében.

A tájékoztató emlékeztet arra, hogy a gyöngyösi gyermekétkeztetés rendszere szeptemberben újult meg. A szülők átlátható, könnyen kezelhető elektronikus felületen rendelhetik meg és mondhatják le gyermekeik étkezését, és ugyanezen a felületen rendezhetik a számlák kiegyenlítését is.

– Az új szolgáltató megtartja a rendszer előnyeit, és maga is számos újítást tervez bevezetni az étkeztetésben. A szolgáltatóváltással kapcsolatban a szülőknek semmilyen teendőjük nincsen, az ügyfélszolgálat az eddig megszokottak szerint működik, a számlaszámok is változatlanok. Az Eatrend örömmel veszi a szülők visszajelzéseit, amire internetes oldalukon külön felületet biztosítanak – közölte a gyöngyösi városháza.