Megújulhat a Gyöngyöshalászi Széchenyi István Általános Iskola, adta hírül Szabó Zsolt országgyűlési képviselő pénteken, a közösségi oldalán látható videóüzenetében.

– A Klebelsberg Központ benyújtotta a pályázatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz révén elérhető támogatásra. Nagyon örülünk neki. A gyermekeket mindig segítjük, és mindent megteszünk az iskoláinkért – jelentette ki Szabó Zsolt.

Márkus Mária, az iskola intézményvezetője köszönetet mondott Szabó Zsoltnak, illetve a Klebelsberg Központnak, hogy melléjük álltak.

– Néhány évvel ezelőttre visszatekintve azt látjuk, növekedik az iskola gyermeklétszáma, ami azt hozta magával, hogy új tantermekre van szükségünk. Bízunk benne, hogy ez minél előbb megvalósul, és fogadhatjuk a gyermekeket – összegezte Márkus Mária.

Pásztor János, Gyöngyöshalász polgármestere az iskola gyermeklétszámának növekedését részletezte.

– Az elmúlt években, vagy inkább évtizedben is, 70-75 gyermek járt ide. Az igény most 110-120 fő, tehát nagyon fejlődik a falu. Sikerült két osztályt indítani idén és tavaly is. Nagyon jó a közbiztonság nálunk, úgyhogy jó itt élni, Gyöngyöshalászon – fogalmazott Pásztor János.