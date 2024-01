– Miként kezdett hozzá a város életének formálásába ön, és az ön által vezetett önkormányzat?

– Meghatároztuk, mi mindent szeretnénk megvalósítani, merre szeretnénk indulni. Négy fő „csapásirányunk” volt. Az egyik abból indult ki, hogy nem volt megfelelő városközpontunk, már a környező települések is elhaladtak e tekintetben bennünket. A másik problémakör, hogy Füzesabony jó elhelyezkedése – utak, vasút – ellenére nem volt olyan területünk, amelyet vállalkozásoknak kínálhattunk és így nem tudtuk vonzóvá tenni magát a települést. Harmadik terület a városfejlesztés részeként a kerékpárút kialakítása. Célbavettük, mert az önkormányzati létesítmények is leromlott állapotúak voltak, hogy ezeket is feljavítsuk. Ezekhez a feladatokhoz kerestük a lehetőségeket, ami abban a ciklusban jól kialakult, hiszen több pályázatot benyújtottunk, rengeteg forrást ide tudtunk vonzani, és a második ciklusban kezdődött a megvalósításuk. Most a ciklus végére ezeket le is zártuk – mondta Nagy Csaba, a város polgármestere.

– Melyek azok a legfontosabb fejlesztések, amelyek lezárultak?

– Megvalósult a városközpontunk, megújult a buszmegállónk, a piacterünk, elkészült a kerékpárút, amelyen Szihalmon át a Zsóry fürdőig el lehet jutni. Az ipari park címet megszereztük egy olyan területre, ahol volt hat termelésből kivont területünk. Ezeket értékesítettük, s egy nagyobb és egy kisebb vállalkozás már be is települt. Bölcsődéink, óvodáink megújultak, építettünk az északi városrészen egy új óvodát is, aminek most folyik a használatbavételi eljárása. Két olyan intézményi épületünk van, ami még nem részesült felújításban: a könyvtárunk és a polgármesteri hivatal. A következő ciklusban ezt is szeretnénk megvalósítani. Az útjaink is megújultak, hiszen a településen lévő útjaink 80 százaléka felújíttatott, új burkolatot kaptak. Azonban még mindig vannak elmaradásaink, amelynek kiküszöbölésére már benyújtottunk egy pályázatot, s várjuk az eredményét. Négy utcáról – Szent korona, Maklári. a Kinizsi, és a Hősök, ami a sportcsarnokhoz vezető keskeny utca – van szó. A még kimaradó pár utcát is szeretnénk a ciklus végéig felújíttatni.

– Adja magát a kérdés: hogyan tovább?

– Most jön a harmadik ciklus, mert szeretnék indulni a választásokon, és ha továbbra is bizalmat kapok a szavazóktól, akkor visszük tovább ezt a vonalat. Ez természetes is, hiszen a pályázatainkat is így építettük fel. Ezek egyike, hogy a Zöld városhoz kapcsolódóan benyújtottuk pályázatunkat az Élhető városra, s el is nyertük már. Egy milliárd 100 millió forintot kapunk, ami azt jelenti, hogy az északi városrészen folytatjuk azt a munkát, amit elvégeztünk ebben a ciklusban ezen a városrészen. Ez a Szabadság utat érinti végig, az ott meglévő közintézményeket, iskolát, az ott lévő játszóteret, valamint érinti a sporttelepünket is, ami igencsak megszépült már eddig is, de azt is tovább fejlesztjük.

– Kilenc éve is voltak már főbb irányok. Lesznek most is?

– Természetesen. A pályázati fejlesztések melletti másik fő irány abból fakad, hogy befektetői igények érkeztek. Több vállalkozás is jelezte, hogy szeretne ide jönni Füzesabonyba, illetve a már itt lévő vállalkozások közül is két nagy cég közölte, hogy jelentős mértékű beruházásokat hajtana végre, amihez terület kell. Ezért, ahol az ipari parkunk és a hat területünk van ott elindítottuk bizonyos területek kisajátítását, hogy a lehetőséget biztosítani tudjuk számukra. További céljaink között szerepel, hogy a megújult városközpontban van egy épületünk, ahol a munkaügyi központ található és az ügyészség is volt, ide is jelentkezett több befektetői igény. Itt is szeretnénk végrehajtani azt, ami illeszkedik ahhoz, hogy Füzesabony egy élehető kisváros legyen.

– Nagyszabású elképzelések többnyire igénylik a jó anyagi kondíciókat. Ezzel hogyan állnak?

– Elmondhatom, hogy az önkormányzat gazdasági helyzete igen stabil. Az első ciklusomban az adóerőképességünk 28 ezer forint/fő volt, most már közelítjük a fejenkénti 50 ezer forintot. Próbálunk ezen az úton tovább menni, az ipari parkot is ezért fejlesztjük, hiszen ebből tudunk a településünkön fejlesztéseket végrehajtani. A pénzügyek mellett azonban fontos a közéleti állapot is. Füzesabonyban 2014 előtt igen hangos volt a politikai élet, ezért hatalmas cél volt az is hogy béke legyen a településen. Úgy gondolom, hogy ezt sikerült megvalósítani, az emberek segítik a munkánkat, hasznos tanácsokkal, ötletekkel jelentkeznek. Ha valakinek problémája van, azt meg tudjuk beszélni, megoldani és azt szeretném, ha ez továbbra is így maradna. Azt szeretném, hogy városunk továbbra is a béke szigete legyen és kerüljük azokat a villongásokat, amelyek nem hiányoznak a háború, a Covid okozta válság miatti nehéz helyzetben. Nagy eredménynek tartom, hogy nagyon jó civil szervezeteink vannak, kertbarátok, természetjárók, két nyugdíjas egyesületünk. Nagyon jó az FSC Egyesületünk, a sport, ahol közel 400 gyerekünk sportol. Ezeket az egyesületeket, civil szervezeteket továbbra is szeretnénk támogatni, hiszen ők is támogatnak bennünket. A közösségi élet, ami szerintem igen jó a településen, ebből a kettőből adódik össze. Most már az utolsó, augusztusi koncertünkön, a Legyen tánc! Fesztiválon több, mint hatezer ember szórakozott itt. Szeretnek ide jönni az emberek és ezt továbbra is fenn szeretnénk tartani. Úgy tervezzük, hogy nem aprózzuk el a rendezvényeket. Lesz egy május elsejénk, augusztus 20-ánk és egy október 23-ánk, amelyekhez nagyobb szabású rendezvényt kötünk, illetve jövőre 35 éves lesz a város, 1989. március 1-jén kaptuk meg a városi rangot. Ezt is szeretnénk méltóképpen megünnepelni.

– Járási központként is tapasztalható a fejlődés?

– Nem csak a város küllemében, de az intézményink működésében is. Az Egészségügyi Központunkat is folyamatosan fejlesztjük, egynapos ellátás van és próbáljuk minden rendelés színvonalát javítani, minél jobb orvosokat idehozni, hogy ne kelljen Egerbe utazni. Ez a járási központi szerep is egyre jobban felerősödik.