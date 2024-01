Átpakolom a fiókokat. Már az óesztendő végén elkezdett idegesíteni a sok felesleges holmi. Kidobom a lejárt Covid teszteket, a fogyókúra és tealeírásokat, a szükségtelen és soha meg nem főzött ételrecepteket, a már rég nem érvényes pizza- és ételkínálatokat hirdető szórólapokat. (Tudjuk, az árak már úgysem azok! Kidobom a régi típusú lázmérőket, s a halálozások miatt lejárt névjegykártyákat. Megszabadulok a kulcsoktól, amik már semmit nem nyitnak, vagy nem emlékszem a zárra, amibe beleillenének. Halomba gyűjtöm a szemüvegeket, amik multik polcairól származnak, vagy optikustól, de már rég nem látok velük. (Nem mondom, jó lenne eljuttatni határon túlra a szemüvegínségben szenvedőknek) A reklámajándékoknak is annyi, mint ahogyan a már felnőtt unokák cumijai, rágókái, egyszer használatos játékszerei is mennek a szemétbe.

Kidobom a közlekedésrendészeti és NAV-os felszólításokat, a politikai reklámokat, a már rég ki nem töltött kérdőíveket. s persze igazítok az internetes profilomon is. Lehet, hogy letiltom, vagy megszüntetem.

Sajnos meg kell szabadulnom, a már semmire sem jó videókazettáktól, CD-től, s az elavult készülékektől is. Az LP-ket viszont megtartom, mert egy-egy bakelitet a legutóbbi régiségvásáron is tizenhatezerért kínáltak. Ki tudja, hátha lesz még ezekre kereslet! S ott vannak az évről évre elavult, s a kínálatban megújított PC-k, monitorok, nyomtatók. Ezekből is özön van: számítógépet persze veszélyes az utcára tenni, mert szemfüles gyűjtők kibelezve otthagyják, csak az értékesíthető részeket viszik magukkal, s engem büntetnek, ha nem takarítom el a veszélyes hulladékot..

Kidobnám, de sehogyan sem tudok megszabadulni a kinőtt, megunt ruháktól, cipőktől. A jótékonysági gyűjtőpontok már megelégelték az odavitt mennyiséget, a gyűjtő konténereket meg megszüntették. Ebben az évben meg kell szabadulnom tekintélyes könyvtáram elavult darabjaitól is. A marxisták, okkult ismeretek hordozói már rég a kukába mentek, sőt - fájdalom - az irodalmi folyóiratok három évnél régebbi évjáratai is. De ott van a technikatörténet, a neten fellelhető ismeretterjesztő irodalom könyvei, s a kortárs irodalom fele! Aztán ott vannak a gyógyszerek, csodákat ígérő táplálékkiegészítők, amik a gyomor-, a máj, a vese, a haj, a csontok stb. regenerálására ígértek csalhatatlan módszereket. Méregdrágán megrendelt megvett csodaszerek: kukába velük! A reformétkezés soha fel nem használt kellékeitől is megszabadulok, úgymint rizsliszt, bulgur (na jó, azt megfőztem) édesítőszerek, humusz alapanyagok, kókusztej, és a többi. Hiába próbálkoztam, nem jött be!

Kihajítom az elszakadt, elérett függönyöket, a ritkán használt páraelszívót, fóliahegesztőt, párologtatót, a sok lejárt rádiót és mind az öt tévét, amin már az istennek se jön adás, (vagy a szolgáltató borsos árat kér érte, ha azt szeretném, hogy minden szobában legyen egy!)

Szóval számomra nagy lomtalanítással kezdődik az új esztendő, legalább is ez a szilárd elhatározásom. Hogy a szokásaimból mit hajítok ki? Semmit! .Maradjanak csak meg talonban, hiszen azok adnak támaszt a hétköznapokban. Legfeljebb hozzáillesztek még néhányat. Ellenben amit rég terveztem: rövidesen felásom a konyhakertet, és megrendelem végre a kiszemelt, rokonok melletti sírhelyet. Kezdődhet 2024!

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)