Péntektől ismét működik a postahivatal Gyöngyösön, a nyolcvanasi városrészben, amelyet a gyöngyösiek évtizedek óta kispostának neveznek. A szolgáltatás a gyöngyösi önkormányzat finanszírozásában, a Városgondozási Zrt. üzemeltetésében, a Magyar Posta Zrt. postapartneri programjában kezdődött újra. Portálunkon többször beszámoltunk már arról, hogy a Magyar Posta Zrt. több száz postahellyel együtt 2022 novemberében függesztette fel két gyöngyösi postahivatal – a nyolcvanasi Szövetkezet úti és a mátrafüredi – működését. Az önkormányzat és a társaság megállapodásának köszönhetően a mátrafüredi kisposta 2023 elején újra kinyitott, miután az önkormányzat vállalta a szolgáltatási díj megtérítését. A Szövetkezet utcai postahivatalt azonban a Magyar Posta nem tervezte újranyitni, ezért a képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat a postapartneri program keretében, a Városgondozási Zrt.-n keresztül indítja újra a szolgáltatást. A postahivatal helyét az Olimpia út 8. szám alatt, az Iskola utcából nyíló bejárattal, a régi zöldséges helyén jelölték ki.

A péntek reggeli nyitás előtt avatták fel és adták át ünnepélyesen a helyiséget az ügyfeleknek. Hiesz György polgármester a köszöntőjét azzal kezdte, hogy 2022 novemberében sokak számára megrázó hír látott napvilágot: nagyon sok postahivatal bezár az országban.

– Ilyenkor kettős érzés van az emberben. Polgármesterként tudom, hogy ésszerűsítési, költségcsökkentési céllal sor kerülhet arra, hogy megvonnak egy szolgáltatást itt és sok helyen máshol. Ugyanakkor az már nem mindegy, hogy Mátrafüred több kilométerre van az anyatelepüléstől, vagy az idősek számára Gyöngyösön is nagy nehézségeket okozhat még kisebb távolságok megtétele is. Lobbiztunk a postánál, a következő év januárjában a mátrafüredi hivatalt újra tudtuk nyitni. Ez is jelentős többletköltséget követel a várostól, ami egyébként nincs benne a kasszában, hiszen az állami feladat. A kisposta ügyében 2022 novembere óta sok-sok hónap telt el tárgyalásokkal. Két önkormányzati képviselő, dr. Szén Gabriella és dr. Végh Attila oroszlánrészt vállalt a gyöngyösiek körében szervezett aláírásgyűjtéssel, a Postával való kapcsolattartásban. Az aláírásgyűjtés eredménye megerősítette az önkormányzat szándékát, hogy a legbiztosabb az, ha a saját cégünk, a Városgondozási Zrt. révén üzemeltetjük a hivatalt. A Postának is kemény követelményei voltak, egy helyett két személlyel kellett megnyitni a kispostát. Az új hely sokkal tágasabb, mint az előző volt, nem kell az utcán sorbaállni, be lehet jönni várakozni – fogalmazott Hiesz György.