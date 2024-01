Január elején ismét az újraélesztés elméleti és gyakorlati módjával ismerkedtek a gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium tanulói, számolt be az eseményről az iskola weboldalán Soltész Gábor testnevelő.

– Köztudott, hogy egy hirtelen szívmegállás és keringésösszeomlás után az elszenvedőnek csupán percei vannak arra, hogy esélye lehessen teljes értékű emberként az életben maradásra. Ehhez, a szakszerű segítség kiérkezéséig viszont valakinek meg kell kezdenie mielőbb az újraélesztést. Ez a protokoll önmagában nem egy bonyolult művelet, azonban ahhoz, hogy ebbe valaki belekezdjen, megfelelő lélekjelenlétre, bátorságra és természetesen ebben biztos gyakorlati tudása is kell, hogy legyen. Ez pedig egy éles vészhelyzetben csak akkor lesz meg valakiben, ha amellett, hogy tudja mit és mikor kell csinálnia elméleti síkon; rendszeres fizikai gyakorlás révén karbantartott készség szintjén is a rendelkezésére áll. Ebben segít nekünk már évek óta Nagy-Balogh Krisztina elsősegélynyújtó szakoktató, aki rendszeresen több osztályunkban is újraélesztést gyakorló bemutatót tart. Idén az Ambu babái mellett az unokahúga, Nagy Eszter is közreműködött abban, hogy minél jobban elsajátíthassa mindenki az elméleti tudást és a gyakorlati megvalósítást is. Sőt, idén már egy gyakorló Epipen injekciót is kipróbálhattak a bátrabbak, és persze meghallgatták hozzá azt is, hogy erre milyen helyzetben és kinek van szüksége. Január 5-én öt, 9-10-es osztályunk is részt vehetett a képzésen, amiért nagy-nagy köszönettel tartozunk Krisztinának és Eszternek. Bízunk benne, hogy senkinek nem lesz szüksége vészhelyzetben a megszerzett tudását használni, de ha mégis, akkor bizonyára megbirkózik majd a feladattal és talán valaki örökre hálás lehet majd neki az életéért. Reméljük, hogy a következő években is folytathatjuk a testnevelési órák keretein belül tovább a diákjaink egészségtani fejlesztését is – fogalmazott Soltész Gábor.