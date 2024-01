– Miért? – tette fel a kérdést Paulenka Richárd, Domoszló polgármestere a közösségi oldalán, miközben érthető felháborodásának adott hangot a község környékén illegálisan lerakott hulladék láttán.

– Nem tudom megköszöni a kedves ajándékokat, mert van legális módja is az általad kidobott hulladékoktól megszabadulni! Az üveget vidd el az üveggyűjtőbe (Domoszló, Coop bolt mellett), a kommunális hulladékot hetente szállítják, az elektronikai hulladékot add le a domoszlói önkormányzatnál (ingyen!!!!), az építési hulladékot add le Abasáron a Fekete Párduc Kft-nél. Mindenfajta hulladéktól hivatalosan meg lehet szabadulni, bár lehet tovább tart és drágább, mint kidobni ahol épp gondolod, ezzel szennyezve a saját környezeted is. Gondolkozz és védd a környezeted! Ne másoknak okozz plusz munkát és jelentős anyagi ráfordítást, hogy utánad eltakarítsuk a szemeted! Szemléletváltás, hidd el neked is menni fog! – fogalmazott Paulenka Richárd a Facebook-oldalán.