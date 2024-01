Óriási érdeklődés mellett nyitott meg tavaly december 22-én a gyöngyösi jégpálya a Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand területén, emlékeztetett közleményében a gyöngyösi városháza. Közlésük szerint a pálya iránt azóta is töretlen az érdeklődés, és már az is eldőlt, hogy január végéig biztosan várja majd a korcsolyázni vágyókat.

– A környék egyetlen műjégpályájaként január végéig biztosan várja a korcsolyázni vágyókat a gyöngyösi jégpálya a városi strand területén – tudatta az üzemeltető Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. a pálya Facebook-oldalán. – A jégpálya minden nap üzemel: hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap 10 és 20 óra között, míg pénteken és szombaton 10 és 21 óra között tart nyitva. A pályán korcsolyabérlésre is van lehetőség, és büfé is üzemel, a gyerekek tanulásához pedig a szükséges segédeszközök mellett szakoktatót is biztosítanak a látogatóknak. A pályán az új évben is számos programmal, például jégdiszkóval várják a korcsolyázókat, ezekről bővebb információ a gyöngyösi jégpálya közösségi oldalán található. A gyöngyösi jégpálya jegyárai egységesek: a gyermek- és diákbelépő 1200, míg a felnőttjegy 1500 forintba kerül, sőt bérletek is vásárolhatók a strand jegypénztárában – áll a gyöngyösi városháza közleményében.