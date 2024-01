Vízkereszt ünnepe után, január 6-a után indul a farsangi, báli időszak. Sirokban január 26-án a hagyományos katolikus bállal kezdődik a szezon, amelyet a helyi és környékbeli egyházközségek szerveznek. Az önkormányzat vezetése a tervek szerint február 2-án köszönti és fogadja a helyi vállalkozókat, akik sokban járultak hozzá az elmúlt évben is a község gyarapodásához. Részletesen tájékoztatják őket, hogy az elmúlt évben milyen fejlesztések történtek a településen, illetve idén milyen célokat tűznek ki. Február 17.-én immáron huszonhetedik alkalommal rendezik meg a siroki jótékonysági bált, melynek bevételével idén is a helyi bölcsődét, óvodát és iskolát segítik. A programok csiszolása még zajlik, hamarosan részleteket is elárulnak az évnyitó rendezvényekről - tudatta Tuza Gábor polgármester.