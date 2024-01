Kedden és szerdán zajlanak a záróvizsgák a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campusán. Dr. Bujdosó Zoltán főigazgató arról beszélt portálunknak, hogy a két nap alatt 89-en adnak számot a tudásukról gazdaság-, illetve agrártudományi, valamint informatikai területen.

– A 81 magyar alap- és mesterképzéses, valamint felsőoktatási szakképzéses hallgató legtöbbje valamilyen gazdaságtudományi képzésen fog végezni. A külföldi hallgatóink közül 8-an vizsgáznak angol nyelven. A szokásos záróvizsgarend szerint folyik a számonkérés. A sikeresen vizsgázók február 2-án vehetik át a diplomájukat, illetve oklevelüket. Emellett, kedden és szerdán keresztféléves felvételi vizsgákat is tartunk. Három mesterképzésre hirdettünk felvételt: vidékfejlesztési agrármérnök, vállalkozásfejlesztés, illetve turizmus-menedzsment képzésekre. Nyílt napokra is készülünk január 20-án és február 3-án. Azokat szombati napokra szervezzük, hogy a dolgozók, vagy a középiskolások szülei is el tudjanak jönni – részletezte dr. Bujdosó Zoltán.