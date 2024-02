A CALL-Action projekt anyagi támogatása a nehezített körülmények között is segítette a kárpátaljai szakmai partnerek vállalásainak teljesülését, működési költségeik biztosítását, valamint a munkaerő foglalkoztatásának anyagi fedezetét. Az anyagi feltételek megteremtése mellett a projekt sikeres megvalósulásához szükség volt a hulladékgyűjtési kapacitás növelésére, valamint lakossági és intézményi szelektív hulladékgyűjtő pontok létesítésére is. A hulladékfeldolgozó gépek és eszközök mellett szelektívhulladék gyűjtő kisbuszt is szolgálatba állítottak, és folyótisztító rendszert, hulladékfelfogó hálót telepítettek a helyi folyók megóvására. A hulladékmenezsmenttel foglalkozó szakemberek egyetértettek abban, hogy egy erős szemléletformálás is elengedhetetlenné vált a helyi lakosság körében. Ennek előmozdítására számos lakossági eseményt szerveztek Ungváron - külön a gyerekek és a felnőttek megszólításával -, valamint egy, az otthoni szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatát magyarázó weboldalt is létrehoztak a lakosság tájékoztatására.

– A CALL-Action projekt sikerét mutatja számunkra a begyűjtött és újrahasznosított hulladék az előzetes terveket messze túlszárnyaló mennyiségén túl a területen élők nagy számban történő bevonása a programba, ami nélkül nem lenne lehetséges az elért eredmények hosszútávú fenntartása. A Diageo által nyújtott anyagi támogatás mellett elképesztően nagy munkával járultak hozzá a program megvalósulásához a PET Kupa munkatársai és a helyi szakmai partnerek, akiknek köszönettel tartozunk. Büszkék vagyunk arra, hogy részt vehettünk ebben a jelentős számú ember életkörülményeit javító kezdeményezésben – mondta el az eredmények kapcsán Ábrahám Gergely, a Diageo kelet-európai vállalati kapcsolataiért felelős vezetője.

A CALL-Action program sikere legalább 120 ezer, a Tisza mentén élő ember életkörülményeit javítja, országhatárokon átnyúlóan védi a környezetet, benne a folyókat, emellett visszavezeti a begyűjtött hulladékot az újrahasznosítás körforgásába és munkalehetőségeket teremt a régióban, hozzájárulva a fenntarthatóbb életmód kialakításához. Hazánkban a Diageo az együttműködés keretein belül a PET Kupa tisza-tavi és marosi folyómentő akciót is támogatta.

