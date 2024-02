– Ma is Barátfertő néven emlegetik azt a helyet, ahol 350 évvel ezelőtt, május 24-én Csepellényi György pálos szerzetest két hónapos kínzás után karddal kivégezték. Vértanúhalálának helyszíne, Szőke puszta – amely egykor Heves- és Borsod vármegye határán, Egerfarmostól délkeletre helyezkedett el – a középkorban az egri káptalan tulajdona volt, melyet a felnémeti pálosok 1481-ben negyedrészében bírtak. A XVI. század végén, miután az egri püspökség Jászóra és Kassára menekült, az északi végvárak és a falvak lakossága áttért a református hitre. A XVII. század második felében már erőteljesen megjelentek a vallási ellentétek, amelyek a vasvári béke megkötése, a Habsburgok abszolutisztikus politikájának eredményeként csúcsosodtak ki. Ennek a korszaknak a vértanúja lett Csepellényi (másképp Cseplényi) György pálos szerzetes is – részletezte dr. Szuromi Rita.

A vértanúhalált halt szerzetesről a cikkben megtudhatjuk, hogy a Trencsén vármegyei Biccse településen született, nemesi családban. Apja Csepellényi György volt, anyja Patay Zsófia, akit mély vallásosság és a szegények iránt érzett rokonszenv és segítőszándék jellemzett. Talán ez utóbbi is hozzájárult ahhoz, hogy a fiatal Csepellényi György 1637-ben beiratkozott a jezsuiták nagyszombati gimnáziumába, ahová később Pál nevű testvére is követte. Tanulmányai befejezése után a felsőelefánti Keresztelő Szent János pálos kolostorba került, ahol 1643. május 3-án, a Szent Kereszt ünnepén letette fogadalmát. Már a noviciátusban kitűnt életszentségével, szigorú életmódjával és Mária-tiszteletével. Bölcseleti és hittudományi tanulmányai végeztével a pápai, majd 1660-ban a máriavölgyi kolostorba helyezték alperjelnek. Máriavölgy ebben az időben a rendfőnök székhelye volt, az itteni pálosok pedig a csodatévő Mária-szobor hatására kialakult kegyhelyet is gondozták.

Csepellényi a kolostor egyik meghatározó személyisége lett. Beszédei hatására számos megtérés történ Nagyappony és Kisappony falvakban. Így jellemezte őt Hevenesi Gábor: „Iskoláit befejezve, hogy lelkének inkább gondját viselje, a Remete Szent Pál törvénye szerinti életre adta magát. Aki csak találkozott vele, észrevette életszentségét és szűzi tisztaságát, melyet a sírig megőrzött. A szentbeszédben kiváló szónoknak bizonyult. Kétszer volt szubprior a konventokban, majd a lázadásokkal teljes időkben a hívek üdvösségének gondozását bízták rá. Feladatát György dicséretesen látta el. Fáradozásának nem is maradt el gyümölcse: sokakat megerősített a katolikus igazságban, és a nem katolikusok is tanúsítják, hogy hét falut visszatérített a katolikus hitre. A lelkek között végzett aratása miatt a nem katolikusok börtönbe vetették. Minden áron rá akarták venni a katolikus hit megtagadására, de ennek épp ellenkezője történt, mert kegyetlen kínjai közepette csak megerősödött az erényben. Annyira nem tudták a gyötrelmekkel megfélemlíteni, hogy kérte, még inkább kínozzák, hogy meghalhasson a hitéért.”