Értékrendjét, történetét tekintve mintha a gyöngyösi gimnáziumnak a tükörképe lenne a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium, amellyel több mint 30 éve ápol szoros kapcsolatot az iskola, mutatott rá az igazgató.

– Ugyanezek az érzések, szándékok és elhatározások munkálnak ott is, megtoldva azzal, amivel csak egy Erdélyben működő színmagyar gimnázium büszkélkedhet: a nemzeti gondolat minden határon túlmutató vállalása és művelése. Szeretünk ezekkel az emberi értékekkel szembesülni, amikor Erdélyben járunk. Nem gondolom, hogy be kellene zárkóznunk abba a 93 ezer négyzetkilométerbe, ami ma Magyarország területe. Otthonra, barátokra, hazára lelünk akkor is, ha egy kicsit arrébb megyünk. A székelyföldi Kézdivásárhely környéki magyar emberek évtizedeken át kényszerű elzártságban éltek, s ez rányomta a bélyegét a közösségük állapotára. Számukra is kinyílik a világ, ha az anyaország a keblére öleli őket – ahogy mi tesszük a Berzében, amikor ellátogatnak hozzánk. Tengernyi élmény éri úgy a székely, mint a gyöngyösi gyerekeket, ahogy kapcsolat jön létre és szilárdul meg közöttük – mondta dr. Czinder Péter.

Az igazgató szerint a mai fiatalok is fogékonyak ezekre az értékekre, a mostani tizenévesek semmivel sem rosszabbak, mint az eleik voltak.

– Az őket körülvevő közeg, a prioritások lettek egészen mások, mint amit mi annak idején átéltünk, és amit esetleg ideálisabbnak gondolnánk. De a gyerekek 2024-ben is fogékonyak ezek iránt az értékek iránt, csak meg kell mutatni nekik. A pályám talán legnagyobb ajándékának tekintem, amikor például egy általunk rendezett március 15-i ünnepségen a műsor katartikus összeállítása és színre vitele mellett ünnepi látványt nyújt a közönség is. Egy emberként szurkolnak a diákjaink a fellépők sikeréért, s utána őszintén osztoznak ebben – emelte ki az igazgató.

A Berze idén is az ország 100 legjobb középiskolája között szerepel, a tavalyi eredményén 19 helyet javítva, a 67. a rangsorban.

– Sokféle rangsor létezik, ez is egy közülük. Ezt azonban olyan kemény mutatók alapján alakítják ki, amelyek kifejezetten az oktatómunka minőségére világítanak rá: az érettségi-, illetve felvételi eredmények, kompetenciamérés. Ezeket az adatokat kérik számon rajtunk a szülők. Büszkék vagyunk rá, ám az én szememben nem ez a legfontosabb erény. Ha föltesszük a kérdést: mi egy gimnázium, azaz egy középiskola célja, akkor a középiskola szó megtévesztő lehet. Azt sugallhatja, hogy pusztán egy hidat képez az alap- és a felsőfokú oktatás között. Ezt is fel kell vállalnunk, a 100-as lista mutatja, nem is rosszul végezzük. Van azonban két olyan cél, ami legalább ennyire fontos. Az egyik az, hogy a diákok úgy éljék meg a középiskolában töltött éveiket, mint az életük legszebb időszakát. A másik cél, hogy jóérzésű, intelligens, kedves emberekké váljanak, akik képesek a közösség hasznára lenni. Akik úgy őriznek meg klasszikus erényeket a múltból, például a kitartást, az összeszorított foggal küzdés képességét, hogy közben tudnak örülni a saját és mások sikerének. Akiben kellő nyitottság van, plusz a gimnázium adta alapképzettség, az szerintem képes lesz alkalmazkodni a világhoz, bárhogyan is változzon az meg – hangsúlyozta dr. Czinder Péter.

Az iskolákban kötelezően megszervezendő pályaorientációs nap a gyöngyösi gimnáziumban Berze NépNap néven már nagyságrendekkel meghaladta az eredeti célokat.

– Volumenében és jellegében is ünneppé vált ez az esemény. Több száz előadó tisztel meg bennünket a jelenlétével ezen a napon, 20-25 perces előadásaikból a tanulóink 8-10-et is meghallgathatnak aznap. Alapvetően egykori diákjaink jönnek, akik az alma mater falai között élhetik át, hogy aki valaha berzés volt, az is marad. A jelenlegi berzések pedig látják, hogy az iskolaközösségünk akár messzire sodródott tagjai mire vitték, és mit tudnak tenni értük. Ez jó esetben azzal a következménnyel jár, hogy az öregdiákjaink még inkább fészküknek érzik ezt a házat, jelenlegi tanulóinkban pedig a ballagás napján, a legfrissebb öregdiákként tudatosulhat: nem fordítanak végleg hátat az iskolának, mert számon tartjuk és visszavárjuk őket. Azaz, továbbra is berzések – szögezte le dr. Czinder Péter.

A 400. évfordulóig hátralévő tíz év megtévesztően sok még, tette hozzá az igazgató.

– Egyelőre konkrét lépéseket nem érdemes tenni, biztos, hogy pár év múlva az élet felülírná azokat. Számba vesszük az erőforrásokat, és hogy melyek a felkészülés fő irányai. Szeretnénk a lehető legváltozatosabb módon felépíteni a 2034. évet. Nyilván lesznek ünnepségek, kiállítások, a prominens volt diákjainkat is meg kívánjuk találni, hogy a múlt előtt is fejet hajtva, de az akkori jelent és jövőt is észrevéve ünnepeljünk. Mi a történelmi Magyarország területén a 8. legrégebbi alapítású gimnázium vagyunk. Ez azt jelenti, nem sok iskola van, amely utat tudna nekünk mutatni a méltó megemlékezésben. A saját leleményünkre vagyunk bízva, de már kezd beszivárogni a köztudatba a 400 mínusz 10 kifejezés. Óhatatlanul a hatása alá kerül mindenki, és valamilyen módon meg fogja találni a folyamatban a helyét. Ebben nagyon bízom. Mint ahogy a nálam fiatalabbakban is – hiszen tíz év múlva már én is nyugdíjas leszek –, hogy a nyomdokainkba lépve átvesszik a stafétabotot, s mi utánuk haladva leszünk ott a jubileumon – foglalta össze dr. Czinder Péter.