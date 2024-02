– Tájékoztató nyomvonal van benne jelenleg, az Építési- és Közlekedési Minisztérium válasza mellékelve van – fogalmazott.

Vállaltuk, hogy nyomon követjük a tervezési folyamatot és mindig a legfrissebb állapot lesz rögzítve

– mondta Vojnits Csaba Ferenc településtervező, az Urbanitás Kft. munkatársa. Ez a cég készítette részben a tervet.

Punyi Imre javasolta, hogy a lakossági egyedi kérések egy részét vegyék ki a településtervből, szerinte ugyanis a szabályozások módosítását most ingyen elfogadni diszkrimináció, hiszen például korábban a telektulajdonosok komoly összegeket fizettek ezért. Ilyen lehet például, ha valaki nem csak a kiszabályozott telkére építkezik, hanem egy már meglévő ingatlanról kiderül, hogy közterületre lóg. Punyi Imre szerint ezeket egyedi elbírálásban kell kezelni, úgy ahogy korábban is történt.

A tervező és a főépítész arról érdeklődtek, hogy azt szeretné-e, hogy a partnerségi viszonyban érkezett lakossági kéréseket, észrevételeket ne vegyék bele a településtervbe. Mint mondták, a jogszerű kérések most ingyen átvezethetőek lennének, hiszen teljesen új terv készül, ez egészen más jogilag mintha egy már meglévő módosulna.

A Bükki Nemzeti Park (BNPI) egy szakvéleménye is szóba került az ülésen, Punyi Imre nehezményezte, hogy ezt csak nemrégiben kapták meg a tagok, s kérte, az önkormányzat honlapjára is töltsék föl. Mint mondta, több pontszerű fejlesztést is problémásnak ítélt szakvéleményében a BNPI.

A várból pazar kilátás nyílik az Eged-hegyre

Forrás: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap

Ezek már korábban szóba került, közgyűlési döntéssel rendelkező fejlesztések, melyek mögött azonban forrás többnyire nincs, s a tervezettségük sem előrehaladott. Az egyik ilyen A Sík-hegy, Mész-hegy Nyergestető területét érintő, Tájcentrum a bikavér és a feketecseresznye terroárján elnevezésű. A második Szőllőcskénél az Eged-hegyi aktív turisztikai attrakció, kalandpark létrehozása – Flow élmény Eger hegyén nevű projekt. A harmadik az Adrenalin Park, amely a TOP Plusz projektek között szerepel és a város szélén, a 25-ös főút közelében lenne. A negyedik, a honvédségi barnamezős területre tervezett, Lakóterületek integrálása és fejlesztése a Pásztorvölgybe elnevezésű projekt.

A szőllőcskei projekttel kapcsolatban a nemzeti park több mint hárommilliárd forintos lehetséges károkozást is említett, amennyiben oda megvalósul a beruházás, a helyszínen ugyanis természetvédelmi terület is van, védett vagy fokozottan védett növények, állatok élőhelye. Összesen közel négymilliárdos lehetséges eszmei kárról szól a BNPI szakvélemény.

Komlósi Csaba a bizottság elnöke elmondta, szerinte is későn érkezet meg ez a szakvélemény. Mint fogalmazott, korábban a közgyűlésben nem került a képviselők elé hasonló, s most aggódik, hogy ha elfogadják a településtervet minden kitétel nélkül, akkor megágyaznak egy nagymértékű természetkárosításnak.

– Komoly dolgokról esik szó a szakvéleményben. Csak most szembesültem azzal, hogy milyen ökológiai jelentősége van ezeknek a területeknek – mondta. Majd érdeklődött, hogy ha ki akarja-e venni az említett területeket a bizottság a településtervből, s akkor milyen következménnyel jár az az egész településterv-készítési folyamatra.

A Vojnits Csaba elmondta, a BNPI felhívta, mielőtt kiadták a szakvéleményt.

– Ezek a meglévő fejlesztési tervi tartalmak. Régóta megvannak ezeket a tervek. Szabályozási tervi módosítás nem érinti ezt a négy területet, jogi kategória nem változik, beépítésre nem lesz lehetőség ettől. Ugyanakkor a nemzeti park csak egy lehetséges verziót vet figyelembe, nem elutasított egy konkrét tervet, a fejlesztési elképzelés meg is valósulhat bizonyos keretek között, miközben vigyázni kell a védett élőhelyekre. Ha a beruházás és a környezet megóvása összefér, akkor meg is valósulhat, ha nem, akkor más területet kell keresi. Távlati tervek ezek, beárazva sincsenek. Mivel a rendezési terv nem változik, nincs ebből közvetlenül származó károkozás – sorolta. Hozzátette: az állami főépítész véleményében egyébként említi a BNPI szakvéleményét, annak súlyára fel is hívja a figyelmet, ez pedig elérhető a településterv mellékleteként. A több órán át tartó tanácskozás után, a döntést végül elnapolta a bizottság.