Egerben és Gyöngyösön tartott információs napot a duális felsőoktatásról a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet a pályaorientációs rendezvényével a pályaválasztás előtt álló középiskolásokat célozza meg. A fórumok és kiállítások célja, hogy a diákok megismerjék azokat a területeket, ahol a jövőben el fognak helyezkedni. Gyöngyösön és Egerben is számos felsőoktatási és szakképző intézmény, valamint helyi, környékbeli vállalkozások mutatták be képzési kínálatukat, a munkalehetőségeket, valamint a duális képzés feltételeit.

Bíró Balázs, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem beiskolázásért felelős referense ismertetőjében elmondta, február 15-e a felsőoktatási felvételi jelentkezési határideje. Az egri intézmény tizenegy képzési területen hirdet meg szakokat, duális formában hat alap- és egy mesterképzés választható. Akik ide felvételt nyernek, munkabért kapnak és mire megszerzik diplomájukat, 3-4 év szakmai gyakorlatra tesznek szert. Nem könnyű, de aki technikumból tanul tovább, azoknak ismerős lehet. Bíró ismertette a kollégiumi és ösztöndíj lehetőségeket is.

Dr. Zörög Zoltán, a MATE Károly Róbert Campusának főigazgató-helyettese ismertette a diákokkal az ott folyó képzéseket, kiemelve, hogy főiskolai múltjukból fakadóan a gyakorlatra helyezik a hangsúlyt. Mint mondta, a duális szakok nemrég indult területei a képzéseknek, számos szakot hirdetnek meg ebben a formában, az egyetemen azonban elsősorban a cégek gyakornoki programjait helyezik előtérbe. Az intézmények és a partnercégek megpróbálnak minden igényt kielégíteni, ezért kétféle irányt mutatnak be a gyakorlatszerzésben.

Bemutatkoztak a kiállító cégek is, Szerdahelyi Gábor, a gyöngyöshalászi Apollo Tyres képzési vezetője előadásában elmondta, náluk fontos az angol nyelvtudás, hiszen indiai munkatársaik is vannak. Számos egyetemmel állnak kapcsolatban és középiskolásokat is fogadnak nyári gyakorlatra. Bár a duális felsőoktatási képzésre is nyitottak, ennél jelentősebb a cég életében a saját dolgozók beiskolázása. Már 25 olyan munkatársuk van, akik segítettek a diplomaszerzésben, főként műszaki területen, s most is 25 dolgozójuk végez levelezőn egyetemet, amelyhez egyebek között szabadságot is biztosítanak, s a tanulmányi költségek egy részét is állják.

Az esemény egyik diák résztvevője, Ludányi Martin portálunknak elmondta, már elhatározta, hová szeretne menni, de kijöttek az eseményre a barátaival, beszélgettek az egyetemek, cégek képviselőivel. Családi minta szerint villamosmérnök szeretne lenni, ennek érdekében végzi a villamos technikusi szakot a Vak Bottyánban. Mint mondta, az egyetemi duális képzés iránt is érdeklődik, ha úgy érzi, hogy a képességei megfelelőek ehhez, akkor azt is választaná, nem a normál szakot. Ezzel plusz költőpénzt is keresne, illetve a jövőjét is megalapozná.