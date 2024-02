A mátraszentistváni Síparkban a 20. hóágyúzott szezonukat kezdik meg, s ami jó hír a sportolóknak, a tavalyi árakon – kezdi cikkét a Mandiner.hu.

A portál szerint a síelés soha nem tartozott az olcsó hobbik közé mára már egyértelműen luxusprogramnak számít. Nem is elsősorban a felszerelés lett brutálisan drágább, mint az elmúlt években – bár a viszonylag elfogadható minőségű síléc, a kötés, a bakancs, bot, kesztyű, sisak, szemüveg, speciális dzseki, nadrág együttes ára 200-250 ezer forintnál kezdődik –, inkább a síbérletek kerülnek sokkal többe. S akkor még nem beszéltünk az utazási költségekről, továbbá a szállás, étkezés áráról.

De az csak az egyik probléma, hogy egyre mélyebben kell benyúlniuk a zsebükbe a síelőknek. A globális felmelegedés hatása itt valóban nagyon jól tetten érhető. Számos, alacsonyabban fekvő terepen később kezdődik, hamarabb fejeződik be a szezon, és gyakran előfordul, hogy a váratlan hőhullámok hatására napokig nagyon pocsék a pályák minősége. S még ha jó előkészületek után, alapos karbantartással síelésre, snowboardozásra alkalmassá teszik is a pályát a hóágyúkkal, meglehetősen illúzióromboló, hogy azokon túl alig vagy egyáltalán nincs hó, a csupasz hegyoldalakat lehet látni.

S az is előfordul, hogy egyes pályák ki sem tudnak nyitni, vagy szezon közben váratlanul le kell húzniuk a rolót. A tavalyi az egyik legrosszabb szezon volt az elmúlt időszakban, még osztrák és svájci terepek is zártak be. Emiatt kevesebb pályának, rövidebb időszak alatt kell kiszolgálnia a szinte ugyanannyi sportolni vágyót, ez pedig a zsúfoltság növekedésével jár. Persze a szakemberek mindent megpróbálnak a helyzet javítása érdekében.

Több országban kezd elterjedni a hógazdálkodás, ami azt jelenti, hogy a tél végéhez közeledve felhalmozzák a havat, majd hatalmas, hőszigetelt sátorokba teszik, ahol eláll a következő szezonig, s ekkor újra felhasználják. Ez az eljárás persze rengeteg pénzbe kerül, a költségeket vagy annak egy jelentős részét szintén beépítik a síbérletek árába - emelik ki.

A Mandiner szerint nem véletlen, hogy a drágaság, a kényelmetlenség egyre több embert riaszt el a téli sportok űzésétől. Nemrég került nyilvánosságra egy felmérés, miszerint a magyarok közül egyre többen választják a hegyek helyett a meleg tengerpartokat, sokan szívesebben utaznak többet, azért, hogy januárban, februárban is élvezhessék a Napot. S ha belegondolunk, nem is kerül többe még egy egzotikus kirándulás sem, beleértve a repülőjegy árát is.

Persze sokan azért kitartanak, elképzelhetetlennek tartják, hogy legalább néhány napon ne szereljék fel a lécet, a snowboardot a lábukra. Több, kisebb, ám valójában csak alapélményt – vagy nagyon azt sem – nyújtó pálya mellett már Magyarországon is van két olyan síterep, amelyek a földrajzi adottságainkhoz képest meglepően színvonalasak.

A mátraszentistváni Síparkban csaknem négy kilométeren tíz pályán fél 10-től fél 5-ig – időnként esti sízést is meghirdetnek 5 órától 8-ig – élvezhetik a havat a síelők, snowboardosok, akiknek kilenc felvonó – beleértve a varázsszőnyeget és a karusszelt is – segíti a hegyre jutását.

A Sípark ezen a télen december 8-án nyitotta ki a kapuit, ez egyben jubileumi idényük is, hiszen a 20. hóágyúzott mátrai szezonjukat ünneplik. A Sípark kommunikációs és turisztikai tanácsadója elmondta a Mandinernek, hogy a decemberi forgalmuk ugyan kissé elmaradt a várakozásoktól, és a költségeik sem lettek alacsonyabbak, ennek ellenére is meglepetéssel készültek: az idei szezonban tavalyi árakon várják a sí szerelmeseit, a síbérletek, oktatás és a kölcsönző is ugyanannyiba kerülnek, mint az elmúlt idényben - írja a Mandiner.

Tóth Csaba Gábor a portálnak kijelentette, a szezon hátralévő idejére erős forgalomra számítanak: nemcsak remek hóalapot tudtak kialakítani, de az elmúlt napok hideg időjárásának és a modern hópótló rendszerüknek köszönhetően minden pályájukon elérték a 60-90 centiméteres hóvastagságot. Az alpesi hangulatról pedig nemcsak a hóbiztos és ratrakolt pályáik, hanem a síélményhez elengedhetetlen hütte éttermük, vagy az esti síelések során kivilágított pályáik is gondoskodnak. A legkisebbek síoviban élvezhetik a havat, a tanulni vágyók pedig Magyarország legnagyobb síoktató parkjában pattanhatnak sílécre vagy snowboardra.