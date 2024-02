Ha tavaszodik, akkor irány a kert! Kerecsenden február 15-én, csütörtökön fél ötkor várják a Zöld Házban (Fő u. 154) a Kertbarátok Körének tagjait. A pénztelenség nem akadály: egy osztrák vetőmag forgalmazó cégtől nagylelkű magyar közvetítéssel gazdag adományt kapott a szervezet, így idén is kioszthatják a vetőmag csomagokat a program azon részeseinek, akik az elmúlt évben rendben megművelték kertjeiket. Kicsit szépülhetnek is a kertelők, mivel a csomagokba virágmagok is jutottak.