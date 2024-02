Agrárközösség – MATE Roadshow 2024 elnevezéssel az idei háromnapos rendezvénysorozat második szakmai napját tartották csütörtökön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campusán. A rendezvény mottója a Sikeres gazdálkodás az új ciklusban volt. Köszöntőjében Török Zoltán, a rendező Agrárközösség Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy a 9. éve megszervezett szakmai rendezvénysorozatot rendre nagy érdeklődés övezi.

Agrárszakmai nap a MATE gyöngyösi campusán

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– A gazdák vágynak az új információkra, az útmutatásra, hiszen mindig az aktualitásokról, a változásokról, az új piaci trendekről beszélünk. A célunk az, hogy a agrárium résztvevői eredményesebben tudjanak gazdálkodni az adott évben. Az elmúlt két esztendőben bőven voltak negatív befolyásoló tényezők, akár a hitelkamatok megemelkedésére, akár az input áremelkedésekre, vagy éppen a háború okozta terményár ingadozásra gondolunk. De azt gondolom, az ember életében a nehézségek arra mutatnak rá, hogy tanulni, fejlődni kell. Innen megközelítve az utóbbi két év megtanított bennüket arra, hogy körültekintően kell gazdálkodni, a lehetőségeket, a változásokat figyelve nyitottnak kell lenni az újdonságokra. Előre kell gondolkodnunk, és felkészülni arra, hogy a nem várt külső hatásokat minél inkább ki tudjuk védeni, vagy ha már kár ér minket, az minél kisebb mértékű legyen - részletezte Török Zoltán.

A kiszolgáltatottság csökkentése nagyon fontos tényező lett az elmúlt időszakban.

- emelte ki.

– Mindenre megoldás a hatékony termelés előtérbe helyezése, hiszen ez önmagában csökkenti a kiszolgáltatottságot. Ezután is rengeteg kihívás várható, de sok lehetőség lesz az idei évben is, hiszen egy új uniós agrárciklus kezdetén vagyunk. A lehetőségek mellett azonban a nem megfelelő döntések kockázati tényezőt jelenthetnek. Ha nem jól mérjük fel a lehetőségeket, a beruházási célokat, akkor a fejfájást okozhat. Az elmúlt években láttuk, több gazdálkodó szögre akasztotta a gumicsizmáját. Úgy gondolom, a szakmai nap résztvevői a jövő gazdálkodói, mert az előrelépés lehetőségeit keresik, szeretnék a tudásukat bővíteni, egymással beszélgetve tapasztalatot cserélni – foglalta össze Török Zoltán.

Dr. Bujdosó Zoltán, a házigazda gyöngyösi campus főigazgatója a MATE nevében is köszöntötte a résztvevőket.

– Többen kérdik, milyen előnyeit látjuk a hazai agrárfókuszú felsőoktatási intézmények pár évvel ezelőtti integrációjának, amely létrehozta a MATE-t. Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás, az intézmények közti verseny helyett az együttműködés kialakulása mellett leginkább azt emelném ki – amit a mai alkalom is bizonyít –, hogy a szakmai partnerekkel sokkal erősebb lett a kapcsolat. Ez az erősödő kapcsolat természetesen nem csak az egyetemnek fontos, de sokkal inkább a magyar társadalomnak és gazdaságnak. Viszont számunkra is jelentős, hogy a rendelkezésre álló forrásokat, az agrárgazdaság legújabb trendjeit megismerjük, hiszen ezt egyrészt az oktatásba beépítjük, másrészt, végső az egyetem is ezekre a forrásokra tud majd pályázni, ami a jövő fejlődésének egyik záloga – emelte ki dr. Bujdosó Zoltán.

Dr. Juhász Anikó, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára nyitóbeszédében megköszönte a magyar gazdák elmúlt években tanúsított kitartását. Részletesen beszélt a gazdálkodóknak arról a számukra örömteli hírről, hogy március közepéig lehet egyeztetni az elektronikus gazdálkodási napló feltöltéséhez kapcsolódó adatokat.

Dr. Juhász Anikó, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– A gazdálkodási napló elektronikus feltöltése a 2023. évi egységes kérelmek főbb támogatási jogcímei esetében támogatási jogosultsági feltételként funkcionál. Éppen ezért azon termelők számára, akiknek az informatikai rendszer üzemzavara miatt hiányosan sikerült feltölteniük az elektronikus gazdálkodási naplót ez év február 15-ig, a Nébih megkeresése esetén adategyeztetésre lesz lehetőségük idén március 14-ig. A fentiek szerint elkészített elektronikus gazdálkodási napló megfelel a támogatási feltételeknek minden olyan esetben, ahol kötelező az elektronikus gazdálkodási napló feltöltése. Az új agrártámogatási rendszer idei tanulóévének tapasztalatai alapján a következő támogatási évben a gazdálkodási naplóban lévő, a kifizetéshez szükséges adatok elektronikus benyújtása új alapokra kerül majd. Az Agrárminisztérium a maga részéről megfeszítetten dolgozik azon, hogy amit a támogatáspolitika oldaláról egyszerűsítésben vagy kifizetésben tudunk segíteni, azt megtegyük. Várjuk a gazdálkodók ötleteit, észrevételeit, ahogy eddig is nyitottak voltunk erre – fogalmazott dr. Juhász Anikó.

Ezután számos szakmai előadás hangzott el, többek között az új támogatási ciklus pályázatairól és menetrendjéről, a finanszírozási lehetőségekről, az adatalapú gazdálkodásról, a dróntechnológiáról, a fontos adójogszabályokról, képzési programokról. Hogyan érdemes gazdálkodni 2024-ben? címmel kerekasztal-beszélgetés folyt szakértők részvételével. A rendezvény ideje alatt a campus aulájában agrárcégekkel lehetett megismerkedni a standjaiknál, a Ford Solymár-Szalay Kft. pedig kültéri helyszínen bemutatta Ford autóik több modelljét, és tesztvezetési lehetőséget is biztosított.