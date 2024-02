Noszvajon már 2009 óta szerveznek a Bálint napi programokat. Ezzel az eseménnyel már a kezdetekkor is az volt a cél, hogy meghosszabbítsák a turisztikai szezont, s hogy megünnepeljék a szeretetet és a szerelmet, tudtuk meg a De la Motte Kastélyban Czinkéné Szűcs Krisztina kulturális referenstől, a noszvaji Bálint nap szervezőjétől.

– Elhatároztuk, hogy nem szeretnénk egy hollywoodi, banális, felszínes eseményt, hanem mindig is szerettük volna értékes tartalommal megtölteni ezt a napot. Az egynapos esküvő nálunk azt jelenti, hogy a De la Motte Kastélyban egy meghitt hangulatú szertartáson vehetnek részt a párok, ebben az évben élő zenei kísérettel, s akár megvallhatják egymásnak a szerelmüket, megújíthatják már korábban tett fogadalmukat, megünnepelhetik évfordulóikat vagy jegyességet is köthetnek. Céljaink között szerepel az is, hogy bemutassuk Noszvajt, az itteni programlehetőségeket, élményeket, és hogy életreszóló élményekkel gazdagodjanak a hozzánk ellátogató párok – mondta el portálunknak a szervező.

Szavaiból kiderült, több igazi lánykérés is volt már a noszvaji szerelemnapokon, s sokan visszajárnak, hogy évről-évre megújítsák a fogadalmaikat. Babák is születtek már a Noszvajon szövődött és megerősített szerelmekből, de arra is volt már példa a korábbi években, hogy 50. házassági évfordulót ünnepeltek ott a Bálint napi eseményen.

A Manufaktúra Klub Műhelyben ottjártunkkor szerelmes mintákkal ellátott párnahuzatokat, szatyrokat készítettek transzfer techinkával a kreativitás kedvelői. Az egyik résztvevő, Kata, portálunknak elmondta, párjával most először vesznek részt ilyen programon, s már alig várják, hogy délután ők is fogadalmat tehessenek egymásnak a kastélyban, addig is körbejárják a falut és készítenek egy párnahuzatot, amihez szívecskés mintát választottak.

A Barlanglakásoknál jegygyűrűt lehetett kovácsolni, közös kemencés sütögetésre is lehetőség nyílt Noszvajon szombaton, s borkóstoló és finom falatok is vártak a szerelmesekre.