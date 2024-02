Sirokban kiszállítottuk a szociális tűzifát. Mindössze két köbméter maradt a depóban. Ezt két gyógykezelésen lévő családnak tartják fenn - tudtuk meg Tuza Gábor polgármestertől. Idén 120 köbméter, államilag támogatott és plusz 28 köbméter saját gyűjtésű fát kaptak a helyben jogosultak rendkívüli támogatásként. Sajnos most is előfordult, bár idén csak egy alkalommal, hogy az ellenőrzéskor már másnap eladta a tűzifát a támogatott. A helyi rendelet alapján ő egy időre kizárta magát bizonyos segélyezési formákból, valamint meg kell térítenie a tűzifa árát és a szállítási költséget is.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Makovics Kornél/Tolnai Népújság)