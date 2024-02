A Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával február 10-én megrendezték a VIII. Aldebrői Ultiversenyt, tudta meg portálunk a falu polgármesterétől, Wingendorf Jánostól. Elmondta, hogy a házigazdák papramorgóval és jófajta Debrői Hárslevelűvel fogadták a vendégeket, annak reményében, hogy a hat fordulóból álló megmérettetésen majd nem tudnak összpontosítani a játékosok - de a cselszövők terve nem vált be.

Jókedvvel, de komolyan vették a kártyajátékot Aldebrőn

Forrás: Beküldött fotó

A hagyományőrző, ugyanakkor nagy volumenű kártyapartin idén 53 férfi és egy nő játszott, akik így hódoltak Ulti szenvedélyüknek. A résztvevők 22 Heves vármegyei településről érkeztek a kártyapartira. Így Aldebrő, Andornaktálya, Detk, Dormánd, Ecséd, Eger, Egerbocs, Egercsehi, Feldebrő, Füzesabony, Gyöngyöshalász, Kál, Kápolna, Kerecsend, Kerekharaszt, Kompolt, Maklár, Mátraderecske, Nagyfüged, Petőfibánya, Szűcsi és Tófalu is képviseltette magát. Továbbá két Pest vármegyei településről, Maglódról és Tökölről is érkeztek versenyzők, hogy kellemes társaságban jót játszhassanak és összemérhessék tudásukat.

A verseny végén kihirdették a győzteseket is. A bajnokság győztese az egri Bársony Sándor lett, második helyen a Hevesről érkező Patkovics Tibor végzett, harmadik pedig a káli Farkas Tibor lett. A játékkal kapcsolatban kihirdették Aldebrő legjobbját is, aki Ridzig Péter lett, mögötte végzett Lipkovics István és a harmadik helyet pedig Macz Péter szerezte meg. A férfi játékosok mezőnyében Méhesi Ferencné is kiválóan szerepelt.

Wingendorf János azt is elmondta, hogy a helyezettek oklevelet és Palisca Mária, nagybörzsönyi fazekas művész értékes alkotásait vehették át nyereményként. Az utolsó helyezett egy kerámiából készített Stüszi vadász kártyát vihetett haza. Élményekben gazdagon és elégedetten mentek haza a vendégek, a következő kártyapartit pedig már most tervezik.