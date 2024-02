A magyar ápolók napja alkalmából köszöntötték hétfőn a gyöngyösi BugátPál Kórházban az egészségügy nélkülözhetetlen dolgozóit Kossuth Zsuzsanna emléktáblájánál. T. Bokros Mária, az intézmény sajtószóvivője az ünnepségen arról emlékezett meg, hogy február 19-én született az ország első főápolónőjeként tisztelt Kossuth Zsuzsanna.

Koszorúzással is emlékeztek

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Az ő hősies, önfeláldozó, emberséges cselekedete volt az alapköve a hazai ápolás fejlődésének. Az első asszony volt, aki azzal szerzett hírnevet a hazának, hogy a harcban megsérült katonák ápolását megszervezte. Olyan szellemi örökséget hagyott ránk, amely a ma és a jövő ápolója számára egyaránt példaértékű. Ápolónak lenni nem csak egy foglalkozás. Mi azt tartjuk, hogy az egyik legszebb, legnemesebb, de a legnehezebb hivatás is. Az ápoló magabiztos szaktudásával az orvos szilárd segítője, ápolási ellátást végezve a beteg biztos támasza. Az ápolói helytállás a kórház teljes szakdolgozói karának az érdeme. A kórház egy csapat, ahol valamennyi résztvevő hozzáteszi a maga tudását, munkáját a cél eléréséhez. Az örökséget, amelyet Kossuth Zsuzsannától kaptunk, úgy vigyük tovább, hogy a következő generációk ránk is büszkék lehessenek. Jó lenne, ha minél több fiatal választaná az egészségügyi pályát, akár a Bugát Pál Kórházban is – fogalmazott T. Bokros Mária.

Az ápolókat a gyöngyösi kórház részéről ifjabb dr. Budai László sebész főorvos köszöntötte

– Végre a nagyobb nyilvánosság előtt is elmondhatom, hogy úgy gondolom: az elkövetkezendő évek egészségügye nem az orvosokon, hanem az ápolókon és ápolónőkön fog múlni. Mára kicsit feledésbe merültek Kossuth Zsuzsanna érdemei az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején. Úgy vélem, jelenleg társadalmilag nem kellőképpen elismertek a nővérek anyagilag sem. Pedig a betegnek a kórházba való bekerülésétől a hazamenetelükig, adott esetben az utolsó napjukig a nővérek vannak mellettük. Ők csillapítják a fájdalmukat, enyhítik szenvedésüket, lelki támaszt nyújtanak nekik, és ahogy Kossuth Zsuzsanna mondta: sebeiket bekötik. A műszak után aztán a nővérek a lelki terheiket hazaviszik az otthonukba. Remélem, az elkövetkezendő években nagyobb köztisztelet jut nekik osztályrészül. Az áldozatos munkájukat szeretném megköszöni mind a kórház, mind az orvosok nevében – mondta ifjabb dr. Budai László.

Az ápolókat köszönteni nagy megtiszteletés volt dr. Assani Omar megbízott főigazgató számára

– Ezt nagyon szívesen és szeretettel teszem. Nagyra tartom önöket, és a mindennapi munkájukat. Örömmel vagyok önökkel a hivatásuk napi gyakorlásában, a ránk bízott embertársaink gyógytásáért. Önök a munkájuk során példát mutatnak hősiességből, önfeláldozásból és humánumból. Mindannyiunk nevében köszönet érte. Büszke vagyok mindegyikükre, és nagyon hálás vagyok, hogy önökkel egy csapatban dolgozok – hangsúlyozta a megjelent ápolóknak dr. Assani Omar.

Kossuth Zsuzsanna emléktáblájának megkoszorúzása során a Bugát Pál Kórház nevében dr. Assani Omar és Pethőné Tóth Ibolya ápolási igazgatóhelyettes, a Magyar Ápolási Egyesület (MÁE) nevében Bazsó Judit, a MÁE Heves Vármegyei Szervezete vezetője, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) nevében pedig Koczka Zsuzsanna a MESZK helyi vezetője, valamint helyettese, Nagyné Tóth Zsuzsanna helyezték el az emlékezés és a tisztelet koszorúit.