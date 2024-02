– A karikák alakja mellett, készítőik különböző gyakorlatát jelzi az S vég visszapödrött részének többféle, leggyakrabban spirálisan visszahajló kialakítása, a karikát alkotó huzal kerektől eltérő átmetszete, vagy utóbbi megcsavarása. Az S vég változatos szélessége mellett kiegészülhetett bordákkal, ahol ezek a napfényt megtörve tükrözték, így téve csillogóbbá az ékszert. Nemesfém bevonatuk mellett kiegészítő díszítésként gyöngyöt vagy kaurit (egyfajta kagylóhéjat) is akaszthattak rá. A különböző formák Abasáron is megfigyelhetők voltak: az általánosabb kerek huzal mellett rombusz átmetszetű vagy négyzet alakú, csavart huzalú variánsok is jelen vannak – részletezte dr. Horváth Ciprián.

Az S végű karikák elhelyezkedése az S 448-as és 220-as sírokban Forrás: mki.gov.hu

Az igazgató kiemelte, hogy a korszak tendenciáinak megfelelően elsősorban női sírokból ismertek ezek itt is, 1 és 8 közti darabszámban, a koponya környékén elhelyezkedve. A legtöbb az S 505-ös számú sírban volt, ott legalább 8 darab díszítette egykor az elhunyt fejét, a sír azonban itt is bolygatott volt, több csont mellett a koponya is hiányzott, ezért nem zárható ki, hogy akár a karikák közül is kallódhatott el egy vagy több darab.