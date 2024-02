Idén is megrendezte az elnökség éves beszámolóját a Cukorbetegek Egri Egyesülete. A közgyűlés a 2023-as év értékeléséről és összegzéséről szólt, valamint a 2023-as év közhasznúsági és számviteli beszámolóit is megvitatták. A szervezet, szombaton délután Egerben, a Bartakovics Béla Közösségi Házban ülésezett.

A napirendi pontok között szerepelt az elnökség éves beszámolója a 2023-as évről, a közhasznúsági és számviteli beszámoló, a felügyelő bizottság jelentése, az idei év tervezett programjai és költségvetése, valamint egyéb, közérdekű megvitatni való témák.

Sikeres évet zárt a Cukorbetegek Egri Egyesülete

Az egyesület elnöke, Jakabné Jakab Katalint kérdeztük az elmúlt év eredményeiről, aki elárulta, hogy 2023-ban is eredményes évet zártak, még az elképzeltnél is jobbat.

– Tavaly rengeteg programot valósítottunk meg, sikerült minden hónapban betegoktató klubfoglalkozást tartanunk, ami azért nagy szó, mert az egyesület megalakulása óta egyetlen egy ilyen klubfoglalkozás sem maradt el. Ezt egy kicsit kibővítettük az elmúlt években, így már személyes és online formában is be tudnak jelentkezni az érdeklődők. Ezek mellett pedig további hat nagyszabású eseményünk is volt, amelyek városi, országos és nemzetközi szinten zajlottak – részletezte a 2023-as év eseményeit Jakabné Jakab Katalin.

Elmondta, hogy a nemzetközi cukorbeteg találkozót tavaly 18. alkalommal rendezték meg, Eger ünnepéhez kapcsolódva, szeptemberben. Azért is hasznosak a rendezvények, mert így több emberhez eljut az egyesület híre és így tudnak minél több embernek segíteni. Az egyesület kifejezetten fontosnak tartja a gyermekek témabeli oktatását és védelmezését.

– Gyermekdiabétesz napot is minden évben tartunk, január 11-én, mert ez a dátum az első inzulin beadásának évfordulója, ekkor adta be Frederick Banting az első inzulint egy haldokló, cukorbeteg kisfiúnak, amivel megmentette az életét, és ezzel együtt a mi életünket is, az 1-es típusú cukorbetegekét. Ezeken kívül 2014 óta minden nyáron tartunk gyermekdiabétesz tábort is, ahol a gyermekek a tanulás mellett rengeteg játszhatnak együtt, kirándulhatnak és alkothatnak. Tavaly augusztusban egy hetes élménytábort szerveztünk, amin 96-an vettek részt, szülők és gyermekek egyaránt – mesélte az egyesület elnöke, aki azért tartja fontosnak a táborokat, mert így a részt vevők egymástól is tudnak tanulni.