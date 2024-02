– Vágás előtt árammal elkábítjuk a jószágot, hogy kíméljük a szenvedéstől. A kábítástól lefekszik, és olyan, mintha aludna, amikor megszúrjuk. Aki a vért meg akarja sütni, vagy hurkába tenni, az egy edénybe felfogja. Amikor kimúlt a jószág, megperzselem, megpucolom, aztán kiveszem a beleket, valamint a belsőségeket. Utána bárddal kettéhasítom, testtájanként szétdarabolom, kérésre esetleg leszalonnázom. Most éppen fő az abárlé a hurkának, emellett a kolbásznak való részek kockázása zajlik, amit mások már darálnak is, és majd utána fűszerezni fogják – sorolta Holló Gyula.

Disznóvágás után jön a főzés

Igyekeztünk megtudni tőle a jó házi kolbász titkát, de mint mondta, az elkészítés, és főleg az ízesítés tekintetében ahány ház, annyi szokás.

– Az eltérések már ott elkezdődnek, hogy egyesek a darálmányt fűszerezik, míg mások már az összekockázott belevalókat is, mert a darálás során az fűszerek még jobban összekavarodnak. A fűszerezésnél a készítők jól megszokott, saját ízvilága dominál. Vannak olyan térségek, ahol a paprikás kolbászba borsot egyáltalán tesznek, mert azt mondják, kesernyíti a kolbászt. Van, aki fokhagymából tesz bele többet, de akad, aki paprikásabban, erősebben szereti.. A köményt szokás hozzáadni egészben, vagy megroppantva, de darálva is. Vannak, akik szerecsendiót tesznek bele. Ilyenkor a paprika kimarad, és téliszalámi fűszerkeverék adja a további ízesítést. A bélbe töltésnél lehet kicsire hagyni a kolbászt, de patkóra hajtani is. A párolás is egyéni szokás szerinti. A füstölés történhet hideg vagy meleg füstön.

Egyszóval, nincs két egyforma kolbász

De, ugyanez a helyzet a hurkánál is. Van, aki több rizsával, van aki inkább húsosabban szereti. Akad, aki kevés húst tesz bele, hogy jobban érződjön benne a belsőségek íze. Olyan is van, aki kenyérkockát tesz bele, de lehet gerslivel vagy hajdinával is készíteni – részletezte Holló Gyula.

A detki Ötvös Valentin, aki nevetve hentessegédként definiálta magát a disznóvágás idejére, kiemelte, hogy szerinte a jó hurka titka a megfelelő majoránna. Mint mondta, éppen gerslis hurka készül.