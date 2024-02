A Máltai Szeretetszolgálat jelmondata: Mid van, amit nem Istentől kaptál?

E. Román Kata még a Jelenlét Pont avatásán feltette a kérdést: „ha körülnézünk a házban, a portán, bennünk is ez a kérdés motoszkál: mink van, amit nem kaptunk? A bútorok, berendezési tárgyak, de még a tányérok és terítők is mind-mind adomány, vagy odaajándékozott hagyaték… De ez így van jól, mert e munka lényege épp a nyitottság, a jó szabad áramlása, az adás és elfogadás, félelmeink és kicsinyességünk levetkőzése. Köszönet tehát mindazoknak, akiknek jóvoltából munkánkat végezni tudjuk! Köszönet a Belügyminisztériumnak és a Máltai Szeretetszolgálatnak a felzárkózó programért, amibe bekapcsolódva naponta dolgozhatunk Kerecsendért, és köszönet a házért is, amit a program jóvoltából vásárolhattunk. Hála illeti a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot, Sója Miklós Nyitott Ház Szövetséget, akik támogatták táboraink mellett felzárkóztató iskolai foglalkozásinkat is, délutáni gyerekprogramjainkat.

Köszönet önkénteseinknek, akik hűségesen kitartanak e mellett a szegényes falucska és gyerekeink mellett! Köszönet támogatóinknak, akik időt, pénzt, fáradságot nem sajnálva mellettünk állnak a legnehezebb helyzetekben is! Köszönet a falu önkormányzatának, intézményeinek, civil szervezeteinek és az egyházaknak a jó együttműködésért és támogatásért! Hálásak vagyunk a helyi vállalkozóknak és mestereknek, valamint a közmunkásoknak a sok-sok elvégzett javításért és munkáért. Ha azzal kellene most elszámolnunk, nekem és munkatársaimnak, hogy ez a sok segítség, bizalom, befektetett emberi és anyagi tőke hogyan kamatozik, nem lennénk könnyű helyzetben. Sikerek és kudarcok naponta váltják egymást életünkben. Munkánk csepp a tengerben. A leszakadás, elszegényedés, emberi, anyagi és szociokulturális hiányok egész országot nyomasztó tengerében talán nem is látszik munkánk semminek. De tudjuk, hogy ha ez nem lenne, még sokkal rosszabb lenne minden. Mert itt naponta gyerekzsivaj tölti meg a házat, és jó programok. Mert a végletes eladósodottságban sokaknak kereshetünk kiutat, munkát. Mert a kilátástalanságból drogba menekülők közül legalább néhányat emberibb élet felé segíthetünk. Mert sok-sok anyuka kap támogatást a kisgyermeknevelésben családmentorainktól és ez a gyerekek számára legalább kicsivel több esélyt jelent.”