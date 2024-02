„Egyre drámaibb a helyzet a Kracker udvarban. A közterületi lámpák nem égnek, egyik másik ki is van dőlve! Az udvarban parkoló autók már a zöldterületi részt is igénybe veszik, és hogy ne legyen saras szegény autók kereke, valaki építési törmelékkel tömte be a kátyúkat” – tette közzé a Manooka kávézó Facebook-oldalán. Korábban megírtuk, hogy a kávézó szeretné felújíttatni az udvart, ehhez önrészt különítettek el és meg is terveztették a rekonstrukciót.