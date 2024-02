Gonda Orsolya, a Szállás.hu értékesítési csapatának vezetője elmondta, hogy még február 18-áig tart az évindító előfoglalási akció a Szállás.hu oldalán, amely során jelentős kedvezménnyel foglalhatják a vendégek a kampányban résztvevő partnerek ajánlatait a január 18. és az augusztus 31. közötti időszakra.

– Ezeket az előfoglalási ajánlatokat inkább párban utazók foglalják, és többnyire a februári-márciusi időszakra, nem pedig nyárra – mondta a szakember, aki azt is elárulta, hogy a kampányból érkező vendégek zöme a hotelek kínálatából választ.

A kampánytól függetlenül már a nyári időpontok iránt is érdeklődnek a vendégek.

– Az eddigi nyári előfoglalások alapján Siófok, Szeged és Hajdúszoboszló vezet, de a szezonhoz közeledve valószínűleg több balatoni település is felkerül majd a toplistára – mondta Kelemen Lili. Jelenleg az apartmanok iránt a legnagyobb a kereslet a vakációt tervezők körében, a vendégek 39 százaléka választotta ezt a szállástípust. A sajtószóvivő azt is hozzátette, hogy jellemzően a családosok és a nagy társaságok azok, akik már ilyenkor foglalnak. Önálló medencével vagy jacuzzival rendelkező házakat keresnek, és a legnépszerűbb szállásokat hamar elkapkodják. A nyári időszakra jelenleg belföldön 12 ezer forint a foglalásonkénti átlagár fejenként egy éjszakára. A legtöbb vendég eddig 3-4 éjszakára foglalt, de népszerűek a rövidebb, kétéjszakás foglalások is.