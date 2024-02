Csütörtökön tárgyalja a közgyűlés Eger költségvetését. A februári rendes ülésen számos érdekes téma mellett a véros gazdálkodása az egyik legfontosabb. A költségvetés bevételi oldalán 24 milliárd 870 millió forint szerepel. Mivel a költségvetés kritériuma, hogy egyensúlyban kell lennie, a kiadási oldal is ekkora összeget takar, mutatjuk, miből áll ez össze.

Miből áll össze Eger költségvetése?

A bevételek között az intézmények szerepelnek a tervezet elején, az összesítésben szerepelnek a működési bevételek és a finanszírozási bevételek is. Ez utóbbi lehet például állami támogatás is. A legjelentősebb az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (EKVI) a maga 1,3 milliárd forintjával, ebből 750 millió forint körül tervezik a működésből befolyót. Ezt követi a Dobó István Vármúzeum valamivel több mint 1 milliárd forintos bevétele, működésből van a nagyja. A – működése körül vitákat generáló – Gárdonyi Géza Színháznak 224 millió forintot prognosztizálnak, ebből 70 millió forint finanszírozási bevétel. Az intézményekből összesen 3,5 milliárdra számolnak.

Adókból is nagy bevétele van a városnak: építményadóból 1 milliárd 250 millió forint, iparűzési adóból 6 és fél milliárd, idegenforgalmi adóból viszont csak 300 millió forint bevételre számítanak. Különféle bírságokból és közterület használatból összesen számítanak 106 millió forintra. Tulajdonosi bevételekből összesen 1 milliárd 152 millióra számítanak, ebben szerepel a parkolás lakások és helyiségek bérbeadása is. ÁFA bevételek, vissztérülések nagyjából fél milliárd forint értékben teljesülnek. Telekeladásból 400 millió forintra számítanak, egyéb ingatlan értékesítésből pedig 355 millió forintra.

Önkormányzati működésre fordítható támogatásból például 1 milliárd 169 millió forint folyhat be, a köznevelési támogatásokból 1 milliárd 9030 millió, ennek több mitn a fele óvodapedagógus bértámogatás. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási illetve bölcsőde támogatásokból 450-450 millió forint támogatást kap az önkormányzat, hogy a nagyobb bevételeket említsük.

A kiadások is jelentősek

A kiadások között az intézmények összesen 14 milliárd 809 millió forintot visznek el. Az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény 1,2 milliárd, a sportiskola félmilliárd, az óvodák közel 2,5 milliárd forintot. A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 1,5 milliárd, a színház 905 millió az EKVI 2,48 milliárd forintot jegyez kiadásként. A vármúzeumhoz 2,1 milliárd forint kiadást, a polgármesteri hivatalhoz 2,1 milliárd forint kiadást terveztek.

Játszóterekre, parkfenntartásra 63 millió forintot terveztek, az 1552 faültetési programra 10 millió forintot. Utak, járdák karbantartására 49 millió forintot, útfenntartásra összesen 102 millió forintot terveztek be. A közvilágítás 414 millió forintba kerül, a Városgondozás Eger Kft. egyéb működési célú előirányzatai nevezető költségvetési soron pedig 534 millió forint van. Idegenforgalmi és kulturális rendezvényekre 60 millió forintot terveztek be. Sportcélú támogatások kiadások egyéb működési célú kiadásaira 420 millió forint szerepel, ez is kötelező feladatként van feltüntetve. Önkormányzati feladatellátásaal összefüggő kiadások címszó alatt 317 millió forint szerepel, ebben van személyi kiadás és dologi kiadás is. A helyi közösségi közlekedésre 1,29 milliárd forintot terveztek be, a Média Eger működésére pedig 155 millió forintot.

Önként vállalt feladatok között az Eger Város Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft működési kiadásaira 48 millió forintot, az Eger Termál támogatására 100 millió forintot, a Civil Ház működtetésére 3 millió forintot szánnak. Szennyvízhálózat fejlesztésre 48 millió forint van előriányozva, ingatlanvásárlásra 60 millió forint.

Felújításokra is költ az önkormányzat idén, útfelújításra majdnem 100 millió forint van tervezve, hídfelújításra 111 millió, játszóterekre pedig 20 milliót szánnak. Járdák és parkolók felújítására 40 millió forntot, vis maior feladatokra 30 millió forintot különítenének el. A garzonház függőfolyosójának korlátjára 208 millió forintot jegyeztek, garzonlakás felújításra viszont 22 milliót. Új bölcsőde építése is szerepel a költségvetésben, erre 412 millió forint szerepel. Járdák és parkolók építésére további 52 millió forint juthat. A Görpark címszó alatt is szerepel egy beruházás a költségvetésben 99 millió forinttal. Tartaléksorokon 639 millió szerepel, hitelek, támogatások visszefizetésénél 420 millió forint.