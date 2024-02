A Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület Facebookon tette közzé, hogy a napokban egyszerre köszöntötték a 90 éves Róza nénit és az újszülött kisbabákat is Szihalmon.

Mint írják, Róza néni elmesélte az élettörténetét, a fényképek alapján pedig szinte úgy érezte az ember, hogy ő is részese volt annak az életnek és minden fontos eseménynél jelen volt. Láthatták Róza néni csodálatos esküvőjét, a munkásságát és a közösségben betöltött meghatározó szerepét is. Rengeteg mennyi menyasszonyi ruhát varrt, de nemcsak megvarrta őket, hanem elment az esküvőkre is azért, hogy felöltöztethesse a menyasszonyokat. De készített ő olyan mellényt is, amin 110 gomb volt.

A különleges történetek után az egyesület útja a csodaszép újszülött kisbabákhoz vezetett. Elmondásuk szerint a kisbabák csodálatos körülményekbe és felelősségteljes szülőkhöz születtek. Az egyesület egy kis ajándékkal lepte meg az új családokat és tájékoztatást adtak az életkezdési támogatásról is.